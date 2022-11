“Sapete cosa faccio se vinciamo lo scudetto?”: Napoli, Politano spiazza

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, si sbilancia e annuncia la sua intenzione qualora gli azzurri dovessero vincere il campionato di Serie A.

Indipendentemente dal risultato che il Napoli ricaverà dalla sfida in casa contro l’Udinese, gli azzurri chiuderanno l’anno 2022 primi in classifica. Al momento, infatti, conservano un vantaggio di +8 sulla seconda in classifica, in attesa della conclusione della 15esima giornata del campionato di Serie A.

Durante la sosta per i Mondiali di Qatar 2022 e le festività natalizie, il Napoli non si fermerà. Tra ritiro in Turchia, di cui si parla ormai da giorni, e amichevoli in programma, gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno di mantenere il ritmo e farsi trovare pronti. Alla ripresa, infatti, c’è subito il big match i campionato contro l’Inter.

Nel frattempo, si osserveranno le prestazioni dei 5 azzurri convocati dalle rispettive Nazionali, ovvero Frank Anguissa, Piotr Zielinski, Kim Min Jae, Mathias Olivera e Hirving Lozano.

Napoli, senti Politano: “Voglio tatuarmi lo scudetto”

Con un ruolino di marcia così importante e una compattezza praticamente intoccabile, è impossibile non sognare in grande sebbene sia la squadra che la tifoseria cerchi di contenere il grande entusiasmo, consapevole che il cammino per il successo è ancora lungo. Un piccolo sogno si è però concesso di confessarlo Matteo Politano.

L’esterno offensivo azzurro ha rilasciato un’intervista a ‘Cronache di Napoli’, in occasione della quale ha messo da parte la scaramanzia e ha dichiarato: “Nessuno puntava su di noi a inizio stagione, ora siamo primi in classifica. Voglio tatuarmi lo scudetto azzurro. Come Napoli siamo un gruppo forte e in questa città mi sento a casa. Kvaratskhelia? Un fenomeno“.