Retroscena Napoli-Udinese: la mossa di De Laurentiis spiazza

Napoli-Udinese, festa interrotta da una telefonata improvvisa. Il retroscena del post partita lascia tutti senza parole.

Napoli-Udinese, un 3-2 che porta ulteriore entusiasmo all’ambiente partenopeo che chiude in bellezza il 2022 e si accinge alla pausa con un vantaggio netto in classifica di Serie A 2022/2023. La squadra di Luciano Spalletti conquista l’ennesimo risultato positivo in campionato: un bottino da far invidia alle migliori squadre d’Europa.

Nonostante qualche disattenzione di troppo nel finale che ha permesso ai friulani di mettere a segno due gol, Spalletti è contento del suo gruppo. L’allenatore toscano è riuscito a mettere tutti dalla stessa parte, evitando di creare un gruppo di titolari ed un gruppo di panchinari. A dimostrarlo è Elmas, in gol anche stasera: nonostante l’assenza di Kvaratskhelia, il macedone ha dato il tutto per tutto anche oggi allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Udinese, De Laurentiis gongola

Nell’immediato post partita è cominciata la festa nello spogliatoio azzurro che, però, resta con i piedi per terra. A fermare l’entusiasmo del gruppo partenopeo, la suoneria di un cellulare. A raccontarlo è stato il giornalista Carlo Alvino che, sul proprio profilo Twitter, ha svelato un retroscena inatteso.

Di seguito il suo tweet: “Telefonata dagli USA di De Laurentiis negli spogliatoi a fine partita. Complimenti a tutti i calciatori ed in particolare a Spalletti e infine un in bocca al lupo a chi parte per il Mondiale. Applausi da tutto il gruppo”.