Occhio Napoli, il Milan si rinforza a gennaio: colpo dalla Premier

Milan pronto a fare follie pur di acciuffare il Napoli di Spalletti in classifica. Il prossimo colpo di Maldini può arrivare dalla Premier League.

Il Milan di Stefano Pioli pensa già a rinforzarsi. Il club rossonero, dopo aver concluso in bellezza il 2022 con la vittoria in extremis ai danni della Fiorentina, ha messo nel mirino la SSC Napoli di Luciano Spalletti. Il vantaggio dei partenopei, però, è ancora piuttosto consistente visti gli otto punti in più in classifica generale.

Per provare ad acciuffare il Napoli servirà fare qualcosina in più e, probabilmente, anche l’aiuto di qualche uomo fresco che possa scuotere lo spogliatoio e l’ambiente milanista. ‘La Gazzetta dello Sport’ lancia, non a caso, un nome per il mercato invernale di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Calciomercato Milan, Ziyech nel mirino per gennaio

“Cambi Milan per la rimonta” scrive la rosea. Un suggerimento che potrebbe diventare realtà per inseguire il Napoli in inverno. Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar sarà fondamentale non perdere di vista l’obiettivo finale. Qualcosa già si muove ed in quest’ottica spunta fuori il nome di Hakim Ziyech. Il centrocampista del Chelsea già in passato è stato accostato ai rossoneri.

Per portarlo a Milano, però, servono circa 20 milioni di euro. Il calciatore percepisce un ingaggio di 6 milioni, cifra borderline per le casse dei rossoneri.