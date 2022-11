Calciomercato Napoli, la confessione fa tremare tutti: succederà in estate?

Napoli, giornata di rivelazioni all’inizio della sosta Mondiale. Spunta fuori la confessione che fa tremare i tifosi in vista del mercato estivo

La sosta sarà utile per ricaricare le batterie, ma anche per programmare la ripresa. Lo sa bene il Napoli, che va a riposo da capolista dopo una prima parte di campionato stratosferica. Gli azzurri adesso avranno qualche giorno libero per tirare un po’ il fiato, prima di rigettarsi nella mischia tra Serie A e mercato.

Sì, anche e soprattutto il mercato, seppur passando dal fronte interno dei rinnovi. Sono già diversi gli accordi che il DS Cristiano Giuntoli è pronto a mettere nero su bianco, in attesa che le ultime tessere del puzzle vadano ad incastrarsi. E nell’agenda del direttore sportivo del Napoli c’è anche la ridiscussione del contratto di due new entry come Kvaratskhelia e Kim, diventati già punti fermi di questo nuovo ciclo azzurro.

Napoli, la confessione di Giuntoli spiazza i tifosi: occhio allo scenario

Nel corso della sua lunga intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, lo stesso Giuntoli ha fatto chiarezza su tanti aspetti. E alla fine ha toccato anche il futuro di Kim, sul quale pende una clausola rescissoria che spaventa dal principio i tifosi del Napoli. Di qui, il DS ha spiegato: “La sua è una clausola variabile e crescente, che è da legare al fatturato dell’eventuale acquirente. E poi è utilizzabile soltanto per un lasso temporale di quindici giorni nel prossimo luglio”.

Quindici giorni che fanno tremare i tifosi del Napoli in vista del prossimo mercato estivo. Il rendimento di Kim sta impressionando tutti, anche i top club europei. Anche se poi Giuntoli rassicura: “Stiamo già pensando di ridiscutere con il ragazzo questi termini”.