Hamsik ritorna a Napoli: l’annuncio ufficiale del giocatore

Marek Hamsik fa sognare i tifosi del Napoli con un grande annuncio: il centrocampista slovacco tornerà all’ombra del Vesuvio

Marek Hamsik ha scritto pagine di storia indelebili della storia del Napoli. Oggi veste la maglia del Trabzonspor, è ovviamente in fase calante visti i trentacinque anni raggiunti abbondantemente, anche se si è tolto comunque parecchie soddisfazioni. Come il primo campionato vinto della sua carriera, in Turchia. O come varie ottime prestazioni nelle coppe europee.

C’è un altro slovacco al Napoli, ed è Stanislav Lobotka. Hamsik ha parlato anche del suo connazionale nel corso dell’intervista a Canale 21: “Su di lui credevano tutti, Spalletti lo ha valorizzato al meglio”. E della sua gioia più grande in azzurro: “Il ricordo più bello è legato alla vittoria della prima Coppa Italia, non dimenticherò mai quella festa”. Chiaro riferimento alla vittoria per 2-0 contro la Juventus di Conte in finale, il primo trofeo dopo 22 anni.

Napoli, l’addio al calcio di Hamsik

Hamsik ha poi fatto sognare i tifosi azzurri: “Ho quasi 36 anni e si avvicina l’addio al calcio, il momento giusto. E credo che sarà a Napoli, è l’unico posto giusto per salutare tutti”. Proprio in maglia azzurra, il centrocampista slovacco ha passato il periodo migliore e più lungo della sua carriera. Ha indossato la fascia di capitano dopo l’addio di Paolo Cannavaro ed è diventato primatista nella classifica all-time delle presenze.

Potrebbe, tra l’altro, essere una grande occasione per i tifosi partenopei di vedere vecchie conoscenze con la maglia azzurra, ma anche altri campioni del passato. Resta da capire quando Hamsik vorrà dare l’addio al calcio giocato: sicuramente sarà una festa senza precedenti.