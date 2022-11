Calciomercato Napoli, i nuovi Kim ed Elmas: triplo colpo dal Fenerbahce

Il Napoli si è già mosso sul mercato per rinforzare la squadra: Cristiano Giuntoli vuole dei nuovi Kim ed Elmas

Il Napoli negli ultimi anni ha acquistato giocatori giovani molto interessanti che stanno esplodendo definitivamente in questa stagione. E’ il caso, per fare un esempio, di Kim Min-Jae ed Eljif Elmas. Il centrocampista macedone è stato a lungo criticato per la sua discontinuità. Ma nessun allenatore lo ha mai schierato da titolare per tante partite per poterlo valutare nel lungo periodo.

In ogni caso, in questa stagione Elmas -dopo alcune polemiche relative alle panchine- ha avuto spazio e sta facendo molto bene. Mentre Kim sta sostituendo magnificamente un mostro della difesa come Koulibaly. Ed entrambi sono stati acquistati dal Fenerbahce. Due acquisti finalizzati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che sta guardando al club turco per rinforzare il Napoli: nel mirino ci sono Miguel Crespo, Ferdi Kadioglu e Arda Guler.

Napoli, Giuntoli studia tre colpi dal Fenerbahce

Secondo quanto riferito da ‘ESPN’, il Napoli ha messo nel mirino tre giocatori del Fenerbahce. Si tratta di Miguel Crespo e Ferdi Kadioglu, che sono dei centrocampisti puri. Il primo, portoghese, potrebbe essere acquistato da Giuntoli come vice Lobotka, qualora Demme dovesse andar via nelle prossime sessioni di mercato. E poi c’è Arda Guler, talentuoso centrocampista offensivo classe 2005.

Su Guler la concorrenza è agguerritissima: il turco si è messo in mostra con la maglia del Fener, attirando su di sé gli occhi di top club come Tottenham e PSG. Non sarà semplice per Giuntoli accaparrarselo, anche se non sono ancora state formulate delle offerte. C’è ancora tempo e modo per piazzare l’offensiva giusta, ma il club partenopeo inizia a mettere le basi.