Napoli, Giuntoli guarda in casa Monza: colpo per l’estate

Il Napoli guarda in casa del Monza per la prossima stagione. Giuntoli è pronto a piazzare il colpo quest’estate.

Con il Mondiale alle porte è già tempo di calciomercato. Le squadre, Napoli compreso, stanno già guardando al mercato di riparazione al fine di sistemare le rose in vista della seconda, corposa, parte di stagione. Il direttore sportivo Giuntoli però guarda anche alla prossima stagione e quindi al mercato della prossima estate.

Nel mirino del Napoli è infatti finito un calciatore del Monza. Come riportano i colleghi di TuttoMonza gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Dany Mota. Stando a quanto trapela dai colleghi di Monza, la società lombarda non avrebbe intenzione di privarsi del calciatore nella sessione di gennaio.

Non un problema per Cristiano Giuntoli, visto che il direttore sportivo del Napoli sarebbe pronto a rimandare l’eventuale acquisto del classe 1998 alla successiva sessione. L’idea comunque è quella di strappare al momento almeno un’opzione che possa permettere agli azzurri di approcciarsi con maggiore sicurezza per la prossima stagione.

Monza, c’è la fila per Dany Mota: anche il Napoli su di lui

Sempre come riportano da Monza su di Mota ci sarebbe una grandissima concorrenza. Il calciatore, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 10 presenze e 2 reti, ha il contratto in scadenza nel 2024. Naturale quindi che il Monza, non pressato da alcuna imminente necessità di venderlo, possa giocare da una posizione di forza.

Dal canto suo il calciatore, anche se non più giovanissimo, ha comunque ampi margini e prospettive di miglioramento. Il Napoli, che attualmente nel ruolo sembra essere molto coperto, potrebbe quindi assecondare l’idea del Monza di trattenere il calciatore ancora per metà stagione e posticipare ogni discorso concreto al prossimo giugno.