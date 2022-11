“Vince con fortuna”: Paolo Bonolis contro il Napoli

A parlare della corsa scudetto è stato il conduttore televisivo Paolo Bonolis, tifoso dell’Inter che si è soffermato sul percorso del Napoli

Paolo Bonolis rilascia spesso interviste che riguardano la Serie A e in particolare si sofferma, spesso, sulle sfide tra la ‘sua’ Inter e la Juventus. E’ nota, infatti, la poca simpatia del conduttore televisivo nei confronti della squadra bianconera. A essere primo in classifica, tuttavia, è il Napoli, che con una partenza sprint fin qui ha bruciato la concorrenza che è costretta a rincorrere. La più vicina è il Milan, a -8 in virtù anche dello scontro diretto vinto dai partenopei a San Siro.

Proprio della partita con il Milan a San Siro, ma anche con quelle con Roma e Lazio, ha parlato Paolo Bonolis. E in linea generale si è soffermato sulla corsa scudetto, nella quale l’Inter non sarebbe ancora del tutto fuori nonostante le cinque sconfitte in campionato, di cui quattro negli scontri diretti.

Paolo Bonolis sul Napoli: “Fortunato…”

Paolo Bonolis, conduttore televisivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘FootballNews24’: “L’Inter ha undici punti di svantaggio, ma per come sono stati persi quei punti, si possono anche riguadagnare. E può essere pure che le squadre in avanti possano avere un momento di appannamento e i nerazzurri potranno approfittarne”. Poi sul Napoli: “Deve ancora giocare i due scontri diretti con l’Inter e contro Milan, Roma e Lazio ha avuto degli episodi fortunosi. La situazione potrebbe cambiare in favore degli altri, vince con fortuna, ma la fortuna è una variabile”.

Insomma, il Napoli ha vinto quasi sempre -eccetto i due pareggi con Lecce e Fiorentina- dov’è stato bravo a imporre il proprio gioco contro ogni squadra contro cui sia sceso in campo. L’esempio lampante è la Champions League: le vittorie dei partenopei non sono riconducibili solo alla fortuna, variabile importante che non deve mai mancare.