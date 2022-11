Napoli, la rivelazione gela De Laurentiis: doccia fredda anche per Spalletti

Napoli, la rivelazione di calciomercato non farà affatto piacere a Spalletti e De Laurentiis: doccia gelata per il duo partenopeo.

Il Napoli ha messo gli occhi su Simone Pafundi, gioiellino di proprietà dell’Udinese. Il club friulano ha cresciuto in casa un talento puro, napoletano doc, finito addirittura in Nazionale maggiore in occasione delle amichevoli contro Albania ed Austria. Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini l’ha premiato dopo le ottime prestazioni e l’ha valutato attentamente per l’Italia del futuro.

Intanto, sul giocatore sono piombati i top club d’Europa, ma l’Udinese non pare deciso a lasciarlo partire ed a cedere alle lusinghe estere. A tal proposito, ai microfoni di ‘UdineseTV’, è intervenuto Franco Collavino, direttore generale del club friulano.

Calciomercato Napoli, annuncio su Simone Pafundi

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Pafundi è un orgoglio per tutta la società. Gravina ci aveva comunicato l’interesse di Mancini già lo scorso anno. Siamo stati individuati come club capace di scovare e di plasmare diamanti grezzi. Negli ultimi anni ci siamo molto concentrati su questo”.

Poi ha proseguito: “La storia di Pafundi è da raccontare, è una tappa intermedia del nostro percorso che ci auguriamo possa essere ancora brillante e lungo. Simone ha un contratto con noi e non è assolutamente in scadenza. Il regolamento parla chiaro: nessun procuratore o club può cercarlo con l’intento di farlo trasferire altrove. Credo fortemente nel lavoro che stiamo facendo con lui, anche la sua famiglia è parte integrante del progetto. Il percorso con Simone sarà ancora molto bello”.