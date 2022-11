“Come Spalato…”: Napoli, l’elogio e l’avvertimento dell’ex

L’elogio e l’avvertimento dell’ex calciatore del Napoli, con una previsione molto complicata per il finale di stagione

Il Napoli e la passione dei suoi tifosi sono stati paragonati a tante squadre e tante tifoserie in giro per il mondo. Ogni giocatore che ha vestito la maglia azzurra è rimasto contentissimo da ciò che i tifosi hanno dimostrato nel corso degli anni. In questa stagione, il Maradona sta diventando un fattore importante per la squadra di Luciano Spalletti, prima in classifica in campionato e agli ottavi di finale di Champions League.

Di questo e altro ha parlato Ivan Strinic, ex terzino del Napoli durante i mandati di Rafa Benitez e Maurizio Sarri. Di seguito, le parole ai microfoni di ‘SerieANews.com‘: “Napoli è un po’ come Spalato, per la pressione e la passione dei tifosi. La squadra fin qui mi ha sorpreso, sembra che giochino insieme da tre o quattro anni, invece dalle cessioni estive sono passati solo pochi mesi”.

Napoli, l’elogio di Strinic a Spalletti

Prosegue poi Strinic sulla possibilità di vincere lo scudetto: “Senza sosta avrei detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto al 100%. Ma ora non si sa, non c’è mai stato un precedente e non si possono fare pronostici. Ma il Napoli è fortissimo, non so se è più forte di quello di Sarri, ma sono molto concreti. Giocano il miglior calcio d’Italia, mentre Juve, Inter e Milan non giocano benissimo”.

Insomma, l’ex terzino croato è sorpreso dal rendimento dei partenopei nel corso di questa prima parte di stagione. Tuttavia, alla fine della stagione mancano ancora tanti mesi e il Mondiale con la sosta possono nettamente cambiare le cose. Sta di fatto che è una sosta che può fare sia bene sia male a tutte le squadre, non solo a quella di Spalletti.