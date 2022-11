Caos in casa Juve, le big estere piombano sul talento in scadenza

La Juve di Agnelli ed Allegri rischia di perdere un giovane talento: sul suo cartellino sono già piombate le big estere, adesso è caos.

La Juventus di Andrea Agnelli è da sempre attenta ai giovani talenti sparsi in giro per l’Europa. Spesso, però, la Juve è stata in grado di trovare il coniglio nel cilindro proprio guardando in casa propria, con un settore giovanile di alto livello. Capace di sfornare dei veri e propri talenti, la dirigenza bianconera si sfrega le mani. Anche qualora solamente una delle sorprese venisse venduta, potrebbe fruttare grosse plusvalenze.

Potrebbe essere il caso di Samuel Iling-Junior, prodotto del vivaio del Chelsea passato alla maglia bianconera, dove milita con la Juventus Next Gen. Il classe 2003 ha attirato su di sé i riflettori di alcuni club europei che sembrano averlo puntato con particolare insistenza.

Calciomercato Juve, Iling-Junior ai saluti?

Il direttore sportivo Federico Cherubini si è ritrovato il telefono intasato in più di un’occasione. Dall’altro lato della cornetta sono stati numerosi gli interessamenti ed i sondaggi per il cartellino di Samuel Iling-Junior. A causa di un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2023, il club piemontese prova ad accorciare i tempi e scacciare via, in maniera definitiva, le pretendenti.

La trattativa per il rinnovo contrattuale va avanti da un bel po’ e la firma sembra essere più vicina. L’edizione odierna del ‘Corriere di Torino’, inoltre, riferisce dell’interessamento di Lipsia, Eintracht e Brighton per il giocatore inglese. Alla ripresa del campionato ne beneficerà Massimiliano Allegri: l’ala sinistra si aggregherà, infatti, alla prima squadra.