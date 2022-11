😏 Calciomercato Napoli, Spalletti se la ride: pronto lo ‘scippo’ a Mourinho

Il Napoli e Spalletti se la ridono in vista del mercato. Gli azzurri hanno pronto lo scippo a José Mourinho e alla sua Roma?

La sosta, il Mondiale e la ripresa. Il Napoli si gode la pausa invernale in attesa di riprendere il passo che aveva ormai raggiunto in campionato. Il 2023 azzurro sarà cruciale per Spalletti e i suoi ragazzi, che fino ad ora hanno blindato il primo posto in classifica e sono pronti a fare sul serio anche dal 4 gennaio in poi.

Anche perché le altre rivali sono tutte dietro ad inseguire. Milan, Juventus, Inter, Lazio, Atalanta e Roma: il Napoli è distante e al sicuro dagli attacchi immediati delle altre, anche se dovrà fare attenzione ad eventuali rimonte e ribaltoni di classifica. Ragion per cui Giuntoli e Spalletti non vogliono lasciare nulla al caso e sono pronti ad intervenire quanto prima sul mercato.

Napoli, Spalletti pregusta lo ‘scippo’ di mercato a Mourinho: svelato tutto

Come svelato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il piano dei partenopei porta ad un solo nome: quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo risulterebbe essere la prima scelta in caso di partenza di Demme, quest’ultimo a sua volta tra i cedibili del Napoli nel corso del prossimo mercato invernale. “Questo è l’obiettivo della dirigenza azzurra”: parole della nota emittente, che farebbero scontenti José Mourinho e la sua Roma.

D’altronde lo stesso Frattesi, in una recente intervista, aveva confidato di voler tornare giallorosso. Dopo qualche flirt in estate, il centrocampista proprio scuola Roma ha mandato nuovi segnali d’amore allo Special-One. Segnali d’amore che però potrebbero essere cancellati dall’inserimento eventuale del Napoli, con Spalletti che pregusterebbe già lo scippo all’amico-nemico Mou.