“Mi manca…”: Napoli, rivelazione improvvisa. E i tifosi sono increduli

Napoli, occhio alla rivelazione improvvisa nel corso del Mondiale. Le parole del big lasciano tutti i tifosi increduli

Continua la sosta Mondiale per il Napoli, che si gode la pausa del campionato da capolista assoluta e da sostenitore accanito dei propri azzurri coinvolti in Qatar. Zielinski, Anguissa, Olivera, Lozano e anche e soprattutto Kim Min-Jae. Proprio quest’ultimo si è sfidato con il compagno di squadra uruguaiano nel suo debutto nella competizione, non andando però oltre lo 0-0.

D’altronde, il difensore sud coreano è riuscito già a rubare il cuore e la passione dei tanti tifosi napoletani. Nonostante lo scetticismo sul suo nome e sulla sua reputazione dopo l’addio di Koulibaly, Kim Min-Jae si è dimostrato all’altezza del compito, nonché uno dei migliori difensori del campionato italiano. Un acquisto azzeccato e arrivato dal Fenerbahce, dove lo stesso Kim ha lasciato dietro tanti amici.

Napoli, senti Kim: ecco la rivelazione improvvisa dal Mondiale

“È stato lì che ho avuto la mia prima esperienza in Europa, è una squadra e una realtà che mi manca molto”: parole di Kim, che ai media turchi ‘TRT Sport’ ha rivelato il suo legame ancora forte con l’ex squadra Fenerbahce. “In Turchia ho trascorso un periodo davvero bello della mia carriera, è stato un anno importante per me”, ha continuato il difensore del Napoli.

Poi un passaggio da parte del coreano anche sulla gara giocata oggi contro l’Uruguay: “Alcuni frangenti sono stati difficili, ma siamo andati bene e abbiamo anche sfiorato il gol in più occasioni. Immagino un futuro positivo per noi, abbiamo ottime chance di superare il girone”.