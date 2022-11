Colpo di scena Lukaku, l’annuncio sorprende: “Gli voglio bene ma…”

Il paragone è inevitabile e coinvolge anche Romelu Lukaku. Questa volta si espone proprio un compagno di squadra, che non ha problemi a dichiararlo.

In occasione della prima gara dei Mondiali di Qatar 2022 il Belgio si è imposto con una rete contro il Canada, ma non è stato un match esaltante probabilmente quando si voleva e cercava. Eppure la formazione europea è sicuramente tra le candidate ad avere un lungo cammino nella kermesse intercontinentale. Il destino dirà, ma chi non ha opportunità di provarci è tra i tanti Erling Haaland, la cui Norvegia non si è qualificata ai Mondiali.

Ciò sicuramente fa male all’attaccante, che però a livello personale non ha assolutamente nulla a cui ripensare. Haaland è il più concreto goleador ormai da anni e lo sta dimostrando più che mai anche adesso che risponde agli ordini di Guardiola al Manchester City.

Perciò è stato stuzzicato in merito Kevin De Bruyne, belga compagno di squadra in Premier League del norvegese.

De Bruyne su Lukaku-Haaland: “Erling è speciale”

Intervenuto in diretta tv, dalla conferenza stampa del ritiro in Qatar, a De Bruyne è stato chiesto di rispondere al paragone tra il connazionale Lukaku e Haaland: “Non è molto carina questa domanda per me, ma scelgo Haaland perché ha qualcosa di speciale. Voglio molto bene a Rom, per me è il mio fratellino”.

È difficile d’altronde non rendersi conto della grandezza del giovane norvegese, il quale oggettivamente supera ormai la maggior parte dei suoi colleghi sia più giovani che maggiormente navigati: “Erling è un giocatore speciale e ce l’ha dimostrato sin qui nel Manchester City”.