“Non si dorme la notte, ve lo assicuro”: Osimhen, confessione a sorpresa

Victor Osimhen è un vero e proprio caso in Serie A. Le sue performance appassionano non soltanto i tifosi ma anche i vari match analyst.

Con 9 reti all’attivo nelle prime 15 giornate di Serie A, Victor Osimhen è assolutamente indiscutibile nel massimo campionato italiano. Il suo apporto rivoluziona la squadra e infatti, ogni qual volta è in campo, la propensione offensiva degli azzurri aumenta e ciò aiuta anche a migliori prestazioni da parte dei compagni di reparto, come Lozano e Politano, oltre a Kvaratskhelia.

Al di là dei numeri da gol, Osimhen e la sua straripante fisicità sono oggetto di analisi anche da parte degli esperti, dei match analyst, ai quali dà molto lavoro, come conferma Massimo Carcarino.

L’esperto è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda su ‘TvPlay’ e ha raccontato del lavoro svolto dietro le quinte delle statistiche sull’attaccante agli ordini di mister Luciano Spalletti.

Napoli, l’esperto su Osimhen: “Non si dorme la notte”

“L’ho visto giocare quando era al Wolfsburg e poi al Lille. Si vedeva che fosse destinato a una grandissima carriera. L’importante è che non perda la fame che lo contraddistingue. I limiti poi si possono sempre migliorare”, afferma Carcarino.

Eppure la traiettoria di Osimhen al Napoli non è stata sempre semplice. Il calciatore si è fermato diverse volte per infortunio, di cui le più gravi per un problema alla spalla e poi per uno molto delicato nella zona degli zigomi. Ogni volta è tornato in forma in maniera più impressionante ed efficace di prima. Proprio per questo il match analyst afferma: “Sorridevo quando dicevano che il Napoli stesse bene senza di lui, ma io assicuro che preparando le partite contro di lui non si dorme la notte”.