Argentina-Messico, che tristezza per Lozano: è successo davvero

Si è conclusa da poco la partita tra Argentina e Messico, e per Hirving Lozano c’è tanta tristezza: è successo davvero

L’Argentina è scesa in campo questa sera nella quarta partita di questo ricco sabato Mondiale, contro il Messico. L’Albiceleste ha vinto 2-0, trascinata da un grandissimo Lionel Messi, autore di un gol e un assist. Splendido anche il secondo gol di Enzo Fernandez, lasciato inspiegabilmente fuori da Scaloni. Hirving Lozano è sceso in campo da titolare nella formazione del Tata Martino.

La sconfitta per il Messico sarà dura da digerire, perché arrivata contro un grande rivale come l’Argentina e perché resta a un punto in classifica. Nell’ultima giornata, contro l’Arabia Saudita, servirà la vittoria e poi andrà analizzata la differenza reti in caso di sconfitta della Polonia con l’Argentina. Insomma, il destino non è solo nelle mani della Tricolor.

Messico, che tristezza per Lozano: è quasi fuori dal Mondiale

Lozano ha disputato oltre 70’, poi è stato sostituito dal Tata Martino. L’attaccante del Napoli ha giocato una buona partita, ma si è verificata la stessa situazione di quanto successo con la Polonia. Troppo solo, sempre accerchiato dai difensori della Seleccion, che lo hanno arginato bene. In più, non aveva una prima punta di alto livello su cui appoggiarsi com’è stato nelle competizioni precedenti affrontate con il Messico.

Insomma, c’è tristezza tra le fila del Messico, perché il sogno Mondiale può svanire già al primo turno. Così facendo, Lozano tornerebbe subito a casa per proseguire la preparazione invernale con il Napoli in vista della ripresa del campionato. El Chucky si giocherà il tutto per tutto con l’Arabia Saudita e con un orecchio ascolterà cosa succederà nel match tra Argentina e Polonia.