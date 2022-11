“Il nuovo crack dei portieri”: spunta il nome in diretta, occhi puntati in Qatar

Le parole di Emiliano Viviano, ex portiere della nazionale e della Fiorentina. Si guarda in Qatar, il portiere che ai Mondiali potrebbe confermarsi un crack.

Si guarda ai Mondiali, non soltanto per la bellezza di vedere i migliori giocatori del mondo affrontarsi alla conquista della Coppa del Mondo. Anche la curiosità di conoscere, magari avere di fronte un nuovo giocatore sul quale puntare l’attenzione anche per il futuro. In casa Napoli, ad esempio, si è parlato per diverso tempo negli scorsi mesi di un portiere che potesse prendere l’eredità di David Ospina.

E cosi il nome di Keylor Navas ha fatto capolino nell’ambiente azzurro. Sembrava si potesse arrivare alla quadra per vedere arrivare proprio il costaricano all’ombra del Vesuvio. Cosi non è stato, ed il Napoli ha puntato su Alex Meret. Con giusta ragione, visto che l’ex portiere della Spal ha fatto vedere buone cose in questa fase della stagione. Serviva continuità a Meret per esprimere a pieno il suo potenziale? Possibile, ed i risultati sono evidenti sul campo in questi primi mesi del campionato.

Eppure, guardando proprio alle squadre che si stanno affrontando in Qatar, c’è un altro estremo difensore che sta attirando l’attenzione del pubblico e per il quale c’è chi sarebbe pronto a scommettere che si tratta di un nuovo crack sul quale poter puntare per il futuro.

Mondiali, dal Qatar il portiere che può incantare: Viviano lancia il nome

A voler lanciare il nome è stato Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e della nazionale italiana, che ai microfoni di ‘TvPlay’ su Twitch si è soffermato su un giocatore in particolare che ha sorpreso lui e non solo. Stiamo parlando di Diogo Costa, portiere del Portogallo e del Porto. Al netto di una piccola disattenzione avuta durante la prima partita contro il Ghana, c’è grande fiducia su quello che sarà il futuro del portiere.

“Secondo me il nuovo crack dei portieri è lui, è veramente forte”, le parole di Viviano in diretta. Certo, c’è un elemento da prendere in considerazione che riguarda il valore del portiere, ad oggi valutato ben 70 milioni di euro dal suo club. Chissà che alla fine di questi Mondiali il prezzo non possa addirittura lievitare. Molto dipenderà, ovviamente, dal percorso del Portogallo e le prestazioni dello stesso Diogo Costa.