Calciomercato, lo sfogo dell’agente spiazza i tifosi: “Situazione grottesca”

Arrivano le parole dell’agente che si sfoga per la situazione del suo assistito, definita ‘grottesca’: tifosi spiazzati

La situazione in Serie A a gennaio dovrà sbloccarsi per il portiere. Il suo agente ha letteralmente rilasciato uno sfogo che riguarda il proprio assistito, che è Alessio Cragno. Il portiere, attualmente al Monza, era stato acquistato la scorsa estate dal Cagliari dopo la retrocessione, ma non ha trovato la spazio giusto. Non ha mai superato nelle gerarchie Di Gregorio, né con Stroppa, poi esonerato, né con Palladino.

Di questo ha parlato Graziano Battistini, agente del portiere. Cragno era arrivato al Monza con l’obiettivo di essere il titolare, in prestito a 400 mila euro con obbligo in caso di salvezza fissato a 3,6 milioni. Ma questa situazione non fa piacere visto che era anche nel giro della Nazionale italiana e anche il Napoli aveva espresso un interessamento.

Monza, lo sfogo dell’agente di Cragno

Graziano Battistini, agente di Cragno, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Alessio a Monza sta vivendo una situazione grottesca, era arrivato da portiere della Nazionale. E’ stato subito fatto fuori, non ha avuto nemmeno la possibilità di sbagliare. Ha le palle grandi, tornerà più forte di prima, perché è un campione”. Parole chiare che dimostrano il malumore delle persone che stanno intorno al portiere per essere il secondo alle spalle di Di Gregorio.

Indubbiamente, è complicato per Cragno essere in panchina dopo essere arrivato come il salvatore della patria. Tuttavia, c’è da dire che Di Gregorio sta facendo molto bene e ha ricevuto la fiducia di due allenatori su due. L’alternanza in porta non fa bene –Meret ne sa qualcosa- e Palladino fin qui ha fatto una scelta. Sarà quindi interessante capire cosa succederà al portiere del Monza nelle prossime sessioni di mercato.