“Se non fosse stato per Boniperti…” il retroscena tra Maradona e la Juve

Le parole dell’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino che rivelano un retroscena su Diego Armando Maradona.

A Napoli, in Argentina e nel mondo è ancora tempo di onorare la memoria di Diego Armando Maradona. Nonostante il secondo anniversario della sua scomparsa sia appena passato continua il ricordo da parte di ex compagni, addetti ai lavori, avversari, tecnici e presidenti.

Tra questi non poteva mancare Corrado Ferlaino, colui che portò Maradona a Napoli e che costruì attorno al talento di Diego la squadra in grado di portare, per la prima volta nella storia, Napoli sul tetto d’Italia. Intervistato da Canale 8 l’ex presidente azzurro ha ripercorso il suo rapporto con il talento argentino, non nascondendo anche qualche rimpianto su alcune cose che forse avrebbero potuto evitare a Maradona la tragica fine.

“Il carattere di Diego era perfetto per Napoli.” ha dichiarato Ferlaino. “Anche per questo il popolo napoletano lo ama tanto. Maradona per Napoli è forse più di San Gennaro. Sono convinto che se fosse vissuto di più a Napoli forse non sarebbe finita così. Nella vita capita di morire soli, ma sono convinto che i napoletani avrebbero potuto curarlo bene o almeno stargli vicino tutta la vita.”

Maradona, il retroscena di Ferlaino: “Dobbiamo ringraziare Boniperti…”

L’ex numero uno azzurro torna ai momenti concitati che portarono Diego a Napoli: “Non fu facile convincere il Barcellona, ma ci riuscimmo.” Poi però svela un altro retroscena, una situazione che avrebbe potuto impedire a Maradona di fare la storia a Napoli: “Agnelli avrebbe tanto voluto portare Maradona a Napoli. E lì ammetto che sarebbe stata dura. Avremmo avuto la concorrenza della FIAT.”

Poi la storia ha preso le pieghe che tutti sappiamo. E paradossalmente bisogna ringraziare una delle bandiere della Juve: “Per fortuna dei napoletani alla fine Boniperti si oppose all’ipotesi di Maradona alla Juventus. Per lui Diego non era un giocatore da Juve.”