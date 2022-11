Napoli, la sentenza dell’ex allenatore: tifosi al settimo cielo

Il Napoli aspetta di riprendere una stagione che lo ha visto fare benissimo e riceve l’importante benedizione di un grande ex allenatore.

La stagione 2022/2023, cominciata lo scorso agosto, passerà sicuramente alla storia. Per la prima volta, infatti, il calcio di club si è fermato a metà corsa per lasciare spazio agli inediti Mondiali invernali di Qatar 2022. Una lunga pausa forzata che potrebbe condizionare la seconda parte del percorso, che ripartirà a gennaio in concomitanza con la riapertura del calciomercato. E che vedrà il Napoli riprendere al comando della Serie A.

In città si sogna lo Scudetto, pur con la consapevolezza che non sarà facile. Nonostante la strepitosa partenza, che ha portato a numerosi riconoscimenti, la squadra sa che dovrà fare i conti con molte grandi realtà. Sarà importante mantenere vivi entusiasmo e fiducia nei propri mezzi, e in questo senso un grande incoraggiamento è arrivato dall’ex tecnico Rafa Benitez.

Benitez: “Il Napoli può vincere lo Scudetto”

L’allenatore spagnolo è transitato due volte dalla nostra Serie A. Prima con una breve e dimenticabile esperienza all’Inter, quindi per due stagioni proprio alla guida del Napoli. Un esperienza in chiaroscuro, che comunque lo ha legato alla città e ai tifosi.

Ospite del Next Gen Day organizzato dalla Juventus, Benitez ha parlato proprio della sua ex squadra. Disoccupato dallo scorso gennaio, dopo una deludente parentesi all’Everton, il tecnico ha riempito di complimenti dirigenza e organico.

“Non è la mia squadra, ma mi piacerebbe allenarla perché gioca bene, un calcio bello e vincente. Spalletti sta facendo davvero bene, gliel’ho detto, sta facendo quello che tutti vorrebbero fare: giocare bene e vincere”.

Merito anche del mercato, “in cui di solito comandano sempre le squadre che hanno più soldi. Ma il Napoli ha una bella mentalità e ha fatto molto bene anche sotto questo punto di vista. Motivo per cui” ha aggiunto “credo che andranno a vincere lo Scudetto”. Un’investitura non da poco, che nonostante la scaramanzia non può essere ignorata. A gennaio, quando il calcio dei club ripartirà, il Napoli ha il dovere di crederci.