“Ricorda il 2006”: caos Juventus, il primo verdetto arriverà dopo il Napoli

Il terremoto in casa Juventus ha lasciato tutti increduli. Occhio alla rivelazione sul caos bianconero, il primo verdetto arriverà dopo il Napoli

Un fulmine a ciel sereno (o quasi) che ha squarciato in due un banale lunedì sera senza campionato. Le dimissioni in casa Juventus dell’intero consiglio di amministrazione è stato un vero e proprio terremoto, che ha portato con sé anche gli addii ufficiali del presidente Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedved e dell’AD Maurizio Arrivabene.

“Adesso si prospettano rinvii a giudizio, processi e altro. È chiaro che la Juve abbia deciso di cambiare strategia dinanzi all’inchiesta della Procura sul falso in bilancio”: a chiarire tutto in diretta è Federico Ferri, direttore di ‘Sky Sport’, che alla nota pay-tv ha fatto il punto della situazione. “La proprietà deve prendere decisioni per difendere l’azienda”, ha continuato lo stesso Ferri.

Caos Juventus, la rivelazione e il verdetto in arrivo dopo il Napoli: cosa succede ora?

Di qui, il quadro tracciato dal direttore di ‘Sky Sport’ è tutt’altro che roseo per la Juventus: “Ci sono le intercettazioni, questa è un’inchiesta che c’entra con l’intero futuro aziendale del club. Ricorda il 2006 se guardiamo il livello di emergenza dal punto di vista della proprietà e delle sue responsabilità”.

Parole molto forti, quelli di Ferri, che aprono squarci e connessioni con climi plumbei già vissuti durante l’era di Calciopoli. Intanto, i tifosi della Juventus dovranno attendere il 18 gennaio del 2023 per il primo importante verdetto. Cinque giorni dopo la sfida col Napoli, i bianconeri convocheranno l’assemblea dei soci per nominare il nuovo consiglio di amministrazione, come comunicato ufficialmente dalla stessa Vecchia Signora.