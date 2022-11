Lazio, spunta il nome per il vice Immobile: fu accostato anche al Napoli

Spunta il nome di quello che potrebbe prendere il ruolo di vice Immobile. L’attaccate è stato accostato anche al Napoli in passato.

Chi sarà il vice Immobile per l’immediato futuro? Se lo chiedono ormai da tempo i tifosi della Lazio, che anche nelle ultime settimane prima della sosta hanno dovuto far fronte proprio all’assenza dell’attaccante. Maurizio Sarri ha creato diversi palliativi, ma la verità è che alla compagine biancocelste manca un elemento che possa prendere ed interpretare al meglio il ruolo di Immobile in sua assenza.

Nel tempo si sono fatti diversi nomi. Si è provato a dare questo incarico a Muriqi, operazione miseramente fallita visto che il centravanti turco non ha dato quello che ci si aspettava in Italia. Igli Tare da anni insegue elementi che possano fare al caso dell’allenatore di turno. In queste ore sta prendendo quota una soluzione molto interessante.

Lazio, per il vice Immobile un attaccante che fu accostato anche al Napoli

C’è un nome che si sta facendo in queste ore, e che effettivamente potrebbe rientrare a pieno per andare a ricoprire quel ruolo cosi particolare come quello del vice Immobile. Kevin Lasagna, infatti, è stato accostato proprio alla Lazio in queste ore. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’ l’attaccante sarebbe in uscita dal Verona. Il suo agente, Pastorello, lo avrebbe proposto proprio alla Lazio.

Il costo del cartellino – si legge – sarebbe di due milioni di euro. Un’operazione possibile, e che potrebbe intrigare Maurizio Sarri. Lo stesso Lasagna, tra l’altro, è stato più volte accostato anche Napoli in passato. E cosi potrebbe esserci l’incontro con Sarri, ma stavolta nella capitale.