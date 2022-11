🤕 “C’è un problema non risolto”: Napoli, la confessione spiazza tutti

La confessione del giornalista continua ad alimentare la critica intorno al centrocampista del Napoli: il clima rimane molto caldo

Nelle scorse ore, ‚ÄėIl Mattino‚Äô ha parlato di alcuni segnali di distensione che sono verificati nel corso di uno degli allenamenti del Camerun a Doha. Il presidente della Federcalcio locale ed ex stella di Barcellona e Inter si √® soffermato a parlare con il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa a margine della seduta.

Il clima intorno al calciatore azzurro non √® dei pi√Ļ semplici in nazionale. Sono tante le critiche nei suoi confronti per alcuni episodi che si sono verificati negli ultimi mesi. Ci√≤ che sembra indispettire √® soprattutto l‚Äôatteggiamento da corpo estraneo evidenziato da Anguissa nei confronti del gruppo. Sulla questione, nella giornata di oggi si √® espresso anche un giornalista camerunese, ospite di ‚ÄėTv Play‚Äô su Twitch.

Camerun, Anguissa sotto accusa: ‚ÄúIl problema con Eto‚Äôo non √® stato risolto, √® ora che dimostri il suo talento‚ÄĚ

Il giornalista camerunese Gilbert Ongene Anya, ascoltato per parlare del ‚Äėcaso Onana‚Äô, che nelle ultime ore ha agitato il ritiro dei ‚ÄėLeoni Indomabili‚Äô di Rigobert Song, ha parlato pure del rapporto tra Zambo Anguissa ed Eto‚Äôo, segnato da polemiche e dissidi.

‚ÄúDa quel che mi risulta, il problema tra i due non √® stato risolto. Il problema √® rimasto ma viene regolarmente convocato e gioca. Ci aspettavamo che non venisse convocato, ma non √® stato cos√¨‚ÄĚ.

Sotto accusa anche il rendimento del centrocampista in nazionale: ‚ÄúNon √® la prima volta che si esprima al di sotto del livello offerto con il Napoli. Forse dipende dal contesto. Siamo consapevoli si tratti di uno dei giocatori pi√Ļ importanti della selezione ma con il Camerun non riesce a far vedere il suo talento. Ci aspettiamo un rendimento differente, √® arrivato il momento che confermi di essere un giocatore importante‚ÄĚ.