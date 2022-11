Inter, Marotta dice basta: spunta l’indiscrezione

L’Inter è alle prese con una trattativa di mercato complicata, destinata a chiudersi a breve. Marotta non effettuerà altri rilanci.

Il Mondiale ha fornito diversi suggerimenti di mercato all’Inter. L’amministratore delegato Beppe Marotta, volato in Qatar proprio al fine di seguire da vicino la kermesse in corso di svolgimento in Qatar, ha infatti messo nel mirino l’argentino Alexis Mac Allister e gli statunitensi Yunus Musah e Tyler Adams. Tre giovani prospetti per i quali il manager conta di fare un tentativo già a gennaio. Una sessione, quella invernale, che rischia però di essere caratterizzata anche da una cessione di un top player.

I riflettori, in tal senso, sono puntati su Milan Skriniar. Lo slovacco, come noto, è legato al club fino a giugno e fin qui le varie interlocuzioni tra il suo entourage ed il manager nerazzurro non sono bastati per individuare un principio d’intesa. Richiesta e domanda, al momento, continuano ad essere distanti al punto da spingere la società a valutare l’idea di farlo partire ad inizio 2023 in modo tale da evitare di perderlo a zero al termine della stagione.

Il Paris Saint Germain, intanto, resta alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. Il direttore sportivo dei transalpini Luis Campos, in occasione di un recente meeting, ha fatto sapere di voler mettere sul piatto oltre 9 milioni. Troppo per l’Inter, impossibilitata a proporre al proprio tesserato cifre così alte. I contatti proseguiranno. La telenovela, in un verso o nell’altro, è destinata a chiudersi a breve.

Inter, il rinnovo di Skriniar preoccupa

L’Inter, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, non ha infatti intenzione di andare oltre i 6 milioni tutto compreso offerti a Skriniar e non ci saranno ulteriori rilanci. Il difensore, dal canto suo, ambisce uno stipendio da 7.5 milioni comprensivo dei bonus. Un ammontare che gli consentirebbe di diventare il secondo elemento più pagato della rosa interista alle spalle di Romelu Lukaku (8.5).

Stando cosi le cose, ed in assenza di un passo in avanti da parte dei soggetti coinvolti, produrre la fumata bianca appare quanto mai complicato. Marotta riflette ma la possibilità di dover dire addio ad uno dei principali protagonisti della storia recente del club è reale. Il PSG, come detto, continua a premere. L’assalto avvenuto nella scorsa estate non ha prodotto i risultati sperati. Ora, invece, il matrimonio può davvero andare in scena.