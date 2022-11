Juve, sentenza durissima: l’ex Milan non ha dubbi

Il Napoli ha ripreso quest’oggi gli allenamenti per tornare in campo a gennaio, ma l’ex giocatore ha voluto parlare anche della Juve: la sua sentenza è stata chiara.

La Juventus è letteralmente piombata in un vortice di scossoni non indifferenti, subito dopo la notizia delle dimissioni da parte dell’intero CdA. Il nuovo presidente, Gianluca Ferrero, è stato nominato da Exor ma quanto avvenuto preoccupa i tifosi. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex centrocampista.

Questi ultimi giorni, quindi, non sono tra i migliori vissuti da parte dei bianconeri. Adesso il club punta a superare questo momento di maggiore tensione per poi tornare in campo in Serie A per continuare con Allegri a macinare punti.

A tal proposito, specialmente in merito a quanto fatto vedere negli ultimi mesi, è arrivata una dichiarazione ben precisa da parte di Massimo Ambrosini. Di rimando, il discorso ha coinvolto anche il Napoli.

Ambrosini elogia il Napoli, ma poi rivela il proprio pensiero sulla Juventus: bianconeri grande delusione

Massimo Ambrosini, ex centrocampista importante per il Milan, ha quindi parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’. Il suo pensiero è andato innanzitutto al Napoli di Spalletti, per cui ha affermato: “Non mi aspettavo che gli azzurri andassero così forte. Exploit sia frutto di un mix dato dall’allenatore e dai giocatori. Sono stati bravi a ridistribuire tra loro le responsabilità dopo che sono state fatte alcune cessioni molto importanti“. Ma non solamente, perché il suo pensiero poi ha fatto riferimento anche alla Juventus.

“Sorpresa di stagione? Beh – ha confermato Ambrosini – il Napoli è stato una meraviglia anche per quello che ha fatto in Champions League. La delusione? Direi i primi mesi della Juventus che sono stati ben oltre le più pessimistiche aspettative. Soprattutto per l’atteggiamento tenuto dalla squadra: qualcosa di assolutamente inaspettato”.