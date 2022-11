Napoli, sorpresa a Castel Volturno: non se l’aspettava nessuno

Sorpresa per il Napoli nel corso di questa mattinata: a Castel Volturno è arrivato un ospite speciale, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Il Napoli è tornato a Castel Volturno, con i giocatori non impegnati nella competizione dei Mondiali in Qatar. Gli azzurri hanno perciò ripreso gli allenamenti al seguito di Luciano Spalletti. Ma questa mattina è arrivato, a sorpresa, anche un ex molto importante del club.

Il Napoli si è, quindi, riunito a Castel Volturno con il proprio tecnico. Manca poco più di un mese al rientro in campo in Serie A (con la gara da disputare contro l’Inter a San Siro il 4 gennaio) e gli azzurri hanno una prima parte di stagione da onorare.

Per il ritorno in gruppo, con l’occasione di salutare tutti i suoi ex compagni di squadra, si è perciò recato in ritiro anche Lorenzo Insigne. L’ex capitano ha colto di sorpresa giocatori e staff.

Napoli, il gruppo torna con Spalletti a Castel Volturno dove è arrivata anche una sorpresa: c’è un Insigne sorridente

Il Napoli si è perciò riunito a Castel Volturno per tornare al lavoro al seguito del proprio mister e del proprio staff. Dopo i giorni trascorsi in vacanza, sono ricominciati questa mattina gli allenamenti. Ma con un ospite a sorpresa. Perché, ad insaputa di tutti i suoi compagni e del club, Lorenzo Insigne ha fatto loro visita.

È apparso sorridente e sereno, anche ai giornalisti presenti sul posto. Già da lontano, ovvero da Toronto, l’ex capitano partenopeo ha sempre mostrato vicinanza a quella che è stata la sua squadra per tanto tempo. Adesso che ha avuto l’occasione, allora, ha voluto fare anche personalmente visita a Castel Volturno. Strappando un sorriso ai presenti e a coloro che hanno avuto modo di giocare con lui fino alla scorsa stagione.