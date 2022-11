Napoli, dopo Kim pesca ancora in Turchia: due nomi per il mercato

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si conferma molto attento al talento estero: azzurri orientati a pescare in Turchia

Grandi manovre per il Napoli. Per Cristiano Giuntoli sta per alzarsi nuovamente il sipario. Dopo il lavoro estivo, particolarmente apprezzato in questi primi mesi della nuova stagione, il direttore sportivo metterà nuovamente le mani all’opera.

Stando a quanto raccolto da ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo partenopeo avrebbe messo nel mirino due nuovi elementi. Entrambi militano nel Fenerbahce, formazione da cui il Napoli ha pescato bene durante la scorsa finestra dei trasferimenti.

Calciomercato Napoli, altri due talenti del Fenerbahce ingolosiscono Cristiano Giuntoli: dopo Kim, ci sono Kadioglu e Guler

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli punta con decisione la Turchia. Nel paese ottomano, il ds del Napoli sembra essere intenzionato a tornare, dopo l’ottima incursione dell’estate scorsa quando dal Fenerbahce è arrivato il difensore centrale coreano Kim.

Giuntoli segue adesso altri due elementi della formazione turca. Due calciatori di prospettiva che si stanno già mettendo in luce. Il primo degli obiettivi svelati da ‘La Gazzetta dello Sport’ è Ferdi Kadioglu, esterno classe 1999 che può giocare su entrambe le corsie e fare anche il mediano. Un calciatore apprezzato per la sua duttilità tattica anche dal ct della Turchia Kuntz.

L’altro nome appuntato sull’agenda del club partenopeo è invece quello di Arda Guler. Quest’ultimo è un trequartista classe 2005 molto talentuoso ed interessante. Ha già esordito nella Superlig turca all’età di 16 anni e mezzo.