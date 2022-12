Napoli in Turchia, la decisione di Spalletti è ufficiale

Luciano Spalletti ha reso note le proprie decisioni per il raduno che il Napoli farà in Turchia: adesso è anche ufficiale

Il Napoli sarà impegnato in Turchia per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Ci sarà il primo match con l’Inter per un gennaio che si preannuncia già infuocato, con le sfide anche a Juventus, Salernitana e Roma. Luciano Spalletti vuole portare a casa il primo scudetto in Italia della sua carriera e farlo nella piazza partenopea sarebbe un risultato clamorosamente importante.

In vista del raduno in Turchia, il Napoli ha reso note le convocazioni di Spalletti. Si rivedono ufficialmente Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia tra i convocati. Il georgiano ha saltato le ultime tre partite di campionato per una pesante lombalgia, mentre il difensore kosovaro è da tempo ai box per un infortunio muscolare. Ma lo staff medico sta lavorando per riaverlo a disposizione per la sfida con l’Inter.

Napoli, i convocati per il mini ritiro in Turchia

Tra i convocati di Spalletti non manca proprio nessuno, c’è anche Karim Zedadka. E sei giocatori della Primavera di Frustalupi: Benedetto Barba, Daniel Hysaj, Gennaro Iaccarino, Matteo Marchisano, Alessandro Spavone e Lorenzo Russo. Un’ottima occasione per sei giovani di allenarsi con i big, proprio com’è successo la scorsa estate per i vari Ambrosino e Costanzo, poi partiti in prestito per accumulare esperienza tra i professionisti.

Chiaramente, nella lista dei convocati mancano i cinque Nazionali che partecipano al Mondiale. Il primo a ritornare sarà Hirving Lozano, eliminato alla fase a gironi dal Messico. Mentre Piotr Zielinski ne avrà almeno fino agli ottavi di finale. E c’è da valutare le situazioni legate a Kim, Olivera e Anguissa, che devono ancora scendere in campo in quella che sarà l’ultima giornata della fase a gruppi.