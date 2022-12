“Gli ho detto di stare zitto”: caso Ronaldo, esplode la polemica ai Mondiali

Continua il momento difficile per il campione portoghese Cristiano Ronaldo. Il calciatore sta attualmente giocando da svincolato.

Il Portogallo ha disputato oggi l’ultimo match della fase a gironi. La squadra di Cristiano Ronaldo è stata sconfitta nella sfida contro la Corea del Sud, ma si è qualificata comunque come prima nel girone. A farne le spese della sconfitta è stato l’Uruguay, eliminato per il numero di gol fatti minore rispetto agli asiatici. Una beffa che brucia per i sudamericani, una delle eliminazioni a sorpresa di questo primo turno mondiale.

Il Portogallo era ad un passo dalla qualificazione come prima nel girone, ma nonostante ciò il tecnico ha schierato CR7 dal primo minuto, l’ennesima dimostrazione di come il club punti sul cinque volte Pallone d’Oro. Cristiano ha sbagliato però diverse occasioni ed è stato sostituito dopo poco più di un’ora di gioco.

Il calciatore, nel momento del cambio, si è innervosito ed ha riferito qualche parolaccia nei confronti di un avversario. Il calciatore asiatico ha richiamato il portoghese per invogliarlo ad uscire più velocemente, ma Cristiano non ha gradito ed ha risposto in malo modo. La situazione è degenerata e le parti hanno dovuto chiarire a fine partita.

Ronaldo, nervosismo dopo il cambio

Nel post partita il tecnico del Portogallo ha confermato che Cristiano era nervoso per le lamentele dei coreani e a fine gara Pepe è andato a parlare con gli avversari”. Un momento difficile con Ronaldo ancora a caccia del suo primo gol su azione nel corso di questi Mondiali in Qatar.

Come riporta A Bola anche le parole di Ronaldo testimoniano tutto ciò ed il calciatore ha dichiarato: “Prima del cambio uno dei calciatori coreani mi ha chiesto di uscire velocemente. Io gli ho detto di stare zitto, non aveva nessuna autorità su di me. La questione è finita li”.