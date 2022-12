Milan, Pioli col fiato sospeso: si è infortunato

Il Milan e Stefano Pioli restano col fiato sospeso per l’infortunio accorso al proprio big: oggi non si è allenato

Il Milan guarda con attenzione il Mondiale, visto che i big della squadra sono impegnati -eccetto gli italiani, è chiaro- e potrebbero arrivare lontano. Rafael Leao e il ‘suo’ Portogallo hanno superato il turno e soprattutto Theo Hernandez e Olivier Giroud hanno parecchie possibilità di arrivare in fondo. Poi c’è un altro che si giocare il tutto per tutto con l’Olanda, ovvero Sergino Dest, che ha superato la fase a gironi con gli USA.

Nelle ultime ore, Stefano Pioli sta guardando con attenzione le vicende della Francia. Sia perché Giroud è l’attaccante titolare, sia perché Theo Hernandez lo è diventato in seguito all’infortunio di suo fratello Lucas. E il terzino del Milan ha subito dei problemi fisici che tengono col fiato sospeso il Milan.

Milan, Pioli col fiato sospeso per le condizioni di Theo

Tra due giorni ci saranno gli ottavi di finale di Qatar 2022 e la Francia sfiderà la Polonia. Tuttavia, secondo quanto riferito da RMC Sport, Theo Hernandez non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna per un infortunio alla caviglia sinistra. Per ora, pare si tratti solo di una contusione che non dovrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al match con la selezione polacca.

Non si sa, ovviamente, come ritorneranno i giocatori dal Mondiale. Ma è chiaro che ci saranno delle scorie fisiche in seguito alle tante partite giocate in questi mesi invernali. Questo potrebbe influire molto sulla ripresa della stagione, fissata per gli inizi di gennaio. Ma è anche vero che ci sarà del tempo per curare di nuovo la preparazione della squadra.