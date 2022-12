Mondiale, gioia e tristezza per Spalletti: adesso è ufficiale

Gioia e tristezza per Luciano Spalletti dopo le ultime partite del Mondiale di Qatar 2022: adesso è ufficiale

Luciano Spalletti avrà a disposizione Hirving Lozano al più presto, dopo l’eliminazione del Messico al Mondiale e qualche giorno di riposo concesso al giocatore. L’obiettivo è presentarsi alla ripresa in forma smagliante, o quantomeno, avvicinarsi a quella migliore. Il fatto che il Napoli abbia avuto solo cinque ‘mondialisti’ potrebbe essere un vantaggio. Agli ottavi di finale ci sarà Piotr Zielinski, che con la sua Polonia affronterà la Francia.

C’è, inoltre, un altro giocatore del Napoli agli ottavi di finale. E’ Kim Min-Jae, assente oggi per infortunio contro il Portogallo, nell’epica vittoria per 2-1. A farne le spese è stato Mathias Olivera, fuori con l’Uruguay in virtù dei pochi gol segnati della Celeste, solo due in tre partite.

Mondiale-Napoli, Kim agli ottavi: out Olivera

La Corea del Sud affronterà la prima del girone del Brasile, che comprende anche Svizzera, Camerun e Serbia. In attesa dell’aritmetica, probabilmente sarà proprio la Seleçao a scontrarsi con la Corea del Sud. Dunque, una partita abbastanza proibitiva per Kim Min-Jae, che lavorerà senza sosta per essere a disposizione di Paulo Bento. Intanto, nella mente di Spalletti, probabilmente, c’è un misto di gioia e tristezza legato al suo difensore centrale e a Mathias Olivera.

Il terzino sinistro uruguaiano tornerà a casa e dopo dei giorni di riposo, si metterà a disposizione di Spalletti prima di Zielinski e Kim. Inoltre, questa sera potrebbe arrivare anche l’aritmetica eliminazione del Camerun di Anguissa, anche se il Mondiale è imprevedibile e fare pronostici è complicato. Sulla carta, in ogni caso, si può dire che Zielinski e Kim difficilmente faranno tantissima strada visto il tabellone proibitivo.