Cessioni Juventus, rivoluzione nel mercato di gennaio

Le cessioni della Juventus potrebbero stravolgere il mercato di gennaio dei bianconeri. Occhio a diverse situazioni e alla possibile svolta sul fronte Rabiot e McKennie

Come cambierà il mercato della Juventus dopo le dimissioni del Cda bianconero? Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, i movimenti in chiave acquisti potrebbero essere congelati in attese del nuovo Cda. Si capiranno meglio le strategie dopo la riunione decisiva del prossimo 18 gennaio.

Allegri, dal canto suo, avrebbe puntato l’indice su un nuovo esterno a tutta fascia, adattabile sia sul versante destro, sia sul fronte sinistro. Un jolly da 3-5-2 che potrebbe rispondere al nome di Maehle. L’esterno danese, attualmente in forza all’Atalanta, potrebbe lasciare la Dea con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Più fredda la pista Karsdorp. Il terzino olandese, in uscita dalla Roma, piace ad Allegri, ma la sensazione è che la Juventus virerà su altri obiettivi. Il club bianconero potrebbe aprire all’attuale difensore della Roma solamente con la formula del prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto.

Cessioni Juventus, la situazione di Rabiot e McKennie: i possibili scenari

Uno, massimo due acquisti, e poi occhi puntato sul capitolo cessioni. La nuova dirigenza della Juventus proverà a sfoltire la rosa e ad alleggerire la situazione legata al monte ingaggi. A tal proposito, quindi, i bianconeri potrebbero aprire alle cessioni immediata di Rabiot e Mckennie.

10 milioni la valutazione del centrocampista francese, in scadenza di contratto il prossimo giugno 2023. Il Chelsea osserva interessato: il club inglese potrebbe anticipare l’acquisto dell’ex PSG già a gennaio per abbattere sul nascere la forte concorrenza europea. Possibile addio anche per McKennie. La mezz’ala texana piace in Bundesliga e Premier League e ha una valutazione di circa 20-25 milioni.