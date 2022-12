Argentina, caos e polemiche ai Mondiali: è successo in diretta tv

L’Argentina e Leo Messi fanno scoppiare il caso sui social network. Quanto accaduto in diretta televisiva divide i tifosi sui social network.

L’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni è impegnata nel match contro l’Australia, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La Nazionale Albiceleste è passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Leo Messi. Il giocatore del Paris Saint-Germain ha segnato la sua prima rete in una fase eliminatoria ed ha fatto impazzire i tifosi presenti in Qatar.

Esultanze sfegatate anche in patria e sui social network, dove tantissimi tifosi sprecano commenti sul talento di Messi. Il giocatore simbolo dell’Argentina si è finalmente sbloccato ed è riuscito ad essere incisivo in un match importante della rassegna iridata.

Argentina, Adani impazzisce al gol di Messi: caos sui social

Avanti nel risultato grazie a Messi, numerosi argentini sono in estasi. Non solo gli argentini, però, Anche Lele Adani, ex calciatore, oggi commentatore ‘RAI’ per i Mondiali in Qatar, si è lasciato andare ad una esultanza sfegatata. Già contro per il match dell’Argentina contro il Messico, l’ex difensore italiano aveva attirato su di sé numerose critiche. La sua esultanza durante la telecronaca, per molti, è risultata troppo faziosa.

Anche questa sera, in barba alle critiche, Adani non si è posto limiti, esternando tutta la propria gioia: “Trasforma l’acqua in vino da quella posizione, mai lasciarlo libero. Fantastico, il miglior giocatore del mondo fa mille presenze e come le fa? Facendo le stesse cose, il calcio migliore che potete vedere sul pianeta”. Le sue frasi non sono piaciute a molti che, sui social network, hanno lanciato l’hashtag #AdaniOut. Su ‘Twitter’, però, i tifosi si dividono. Altri, infatti, sembrano apprezzare la telecronaca di Adani.