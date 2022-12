🤩 “E’ il miglior giocatore d’Europa!”: l’ex Napoli fa impazzire i tifosi

Parole d’elogio che stanno facendo impazzire i tifosi del Napoli. A dirlo è un ex attaccante che ha segnato anche all’ombra del Vesuvio.

Tra poco più di un mese la Serie A tornerà in campo. Il Napoli è consapevole che alla ripresa della stagione avrà l’arduo compito di difendere quel ruolo da capolista che si è ritagliato nei primi mesi della stagione. Un ruolo di primo piano, che alla vigilia del campionato in pochi avevano predetto. Anzi, probabilmente nessuno, considerando anche l’exploit inatteso di giocatori come Kvara e Kim, alla prima esperienza in Italia. Questa è stata la forza degli azzurri, oltre ad un’organizzazione di gioco che porta in calce la firma di Luciano Spalletti.

Di sicuro anche l’allenatore è stato sorpreso (in positivo) dal rendimento di alcuni dei suoi giocatori. Kvicha Kvaratskhelia, in particolare, è diventato in breve tempo un vero e proprio beniamino della piazza partenopea. Un giocatore dalla qualità eccelsa, che ha mostrato doti che all’ombra del Vesuvio non si vedevano da qualche tempo.

Napoli, il Pampa Sosa non ha dubbi su Kvara

E cosi in questi mesi si sono sprecati i commenti su Kvara. Quando è mancato, va detto, il Napoli è arrivato comunque a dama, riuscendo a proseguire la striscia di vittorie consecutive. Ma con il georgiano in campo, inutile nasconderlo, anche il pubblico del Maradona si esalta in maniera particolare. Anche l’ex attaccante del Napoli Roberto Sosa, intervenuto ai microfoni dell’emittente ‘Vikonos Radio’ ha steso il suo elogio per il numero 77 azzurro.

“Il ritiro in Turchia è totalmente diverso, per fortuna in questo periodo dell’anno non succederà mai più, la cosa più importante è che Kvara si sia allenato insieme ai compagni”, ha detto Sosa. “Se il miglior giocatore d’Europa sta bene questa è la notizia più importante, lui ha avuto problemi alla schiena ed è giusto si sia fermato di più”, ha ancora proseguito l’ex bomber argentino che ha definito il georgiano come giocatore migliore d’Europa. “Se curi bene la lombalgia – ha detto ancora Sosa – puoi avere fastidi agli adduttori, che a lungo andare possono anche portare alla pubalgia. Con Kvara al top il Napoli recupera il 60-70% dell’imprevedibilità di squadra”, ha chiosato poi Sosa.