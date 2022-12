😍 Napoli, la notizia che sta circolando su Kvaratskhelia fa impazzire i tifosi

La notizia dalla Turchia fa impazzire i tifosi del Napoli: il protagonista è Kvaratskhelia, lo ha fatto nel pomeriggio di ieri

Il Mondiale è arrivato nella sua fase più calda. Oggi iniziano gli ottavi di finale con Olanda e USA in campo, poi stasera toccherà all’Argentina di Lionel Messi.

Fra un mese inizierà di nuovo la Serie A, così come tutti gli altri campionati in Europa. Le squadre hanno ripreso a lavorare in questi giorni. Il Napoli si è ritrovato in settimana a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti per poi volare in Turchia per il ritiro.

Gli azzurri hanno fatto una prima parte di campionato clamorosa: ha chiuso il 2022 primo in classifica a +8 dal secondo posto, attualmente occupato dal Milan.

I tifosi non vedono l’ora di ricominciare per poter tornare a rivedere la squadra di Spalletti in gioco. In particolar modo, c’è grande attesa per il ritorno in campo di un giocatore in particolare: Kvicha Kvaratskhelia, la più bella e incredibile rivelazione di questo 2022.

Il georgiano ha saltato le ultime partite di campionato e di Champions League per una serie di problemi fisici, ma adesso sembra averli messi alle spalle. Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, infatti, l’esterno è tornato più carico che mai.

Napoli, Kvaratskhelia in grande spolvero: è accaduto in Turchia

L’edizione odierna della rosa ha infatti parlato di un Kvaratskhelia scatenato nella prima partitella nel ritiro turco. La sua squadra, con la pettorina gialla, ha vinto la sfida e lui ha subito fatto la differenza: è più pronto che mai a rientrare in campo e lasciare ancora una volta tutti a bocca aperta.

Ottime notizie per i tifosi e in particolare per Luciano Spalletti, che può contare di nuovo su un Kvara in grande spolvero, proprio come ha finito l’anno. Il georgiano è un elemento fondamentale per spaccare le partite in due coi suoi dribbling, assist e gol, ma il Napoli ha dimostrato di poter fare a meno anche di lui.

Non solo Kvara: Spalletti può contare su una risorsa

Nelle ultime partite del 2022, infatti, il Napoli ha schierato in quel ruolo Elmas, e con grandi risultati. L’albanese, che in passato ha avuto qualcosa da ridire sul suo scarso impiego – con tanto di storia Instagram ironica con la panchina -, si è fatto trovare pronto quando la squadra ha avuto bisogno di lui.

Pensantissimo il suo gol a Bergamo contro l’Atalanta per una vittoria davvero importante. Ma oltre alle reti, Elmas ha dimostrato grandi qualità tecniche, mentali e di abnegazione. Una vera e propria risorsa per Spalletti che adesso sa di poter contare su di lui, e in più posizioni del campo.

Adesso però lì a sinistra è pronto a tornare Kvaratskhelia, l’uomo che può davvero decidere le sorti del Napoli e trascinarlo ad un successo importante nel corso di questa stagione. Il sogno Scudetto stavolta è veramente alla portata, considerando il distacco di punti che c’è dal Milan.

Ma per il Napoli sarà importante ricominciare subito come ha iniziato per spazzare via ogni dubbio, soprattutto nei confronti di chi è pronto a scommettere in un crollo degli azzurri dopo il Mondiale.