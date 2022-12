😍 Napoli, dal Qatar l’annuncio che fa felice Spalletti: è finalmente successo

Buone notizie dal Qatar per il Napoli: arriva l’annuncio che fa felice Spalletti e tutti i tifosi, è finalmente successo

Il Napoli è in Turchia da qualche giorno dove svolgerà il ritiro di preparazione per la seconda parte di campionato. La squadra di Spalletti ha sbalordito tutti in questo finale di 2022 e deve continuare a farlo per poter raggiungere uno splendido traguardo.

In molti sono pronti a scommettere che dopo il Mondiale inizierà un nuovo campionato e che quindi il Napoli potrebbe cominciare a perdere punti.

Gli azzurri devono scongiurare questa ipotesi e provare a tenere il +8 sul Milan secondo in classifica il più a lungo possibile.

Intanto dal Qatar, dove oggi sono iniziati gli ottavi di finale del Mondiale, arrivano tante note liete. Fra queste c’è anche Piotr Zielinski, che sta confernando le buone prestazioni in azzurro anche con la Polonia, anche se il contesto è completamente diverso.

Zielinski uomo chiave della Polonia

La Polonia scenderà in campo domani alle 16:00 per affrontare la Francia nell’ottavo di finale. Sarà una partita durissima contro una delle serie pretendenti al titolo. Ma la squadra di Robert Lewandowski vuole giocarsi le sue carte e Zielinski sarà ovviamente in campo titolare.

Piotr è una delle bandiera della Nazionale, oltre ad essere uno dei migliori giocatori della rosa. Oggi, alla vigilia dell’ottavo di finale, ha parlato in conferenza stampa e ha sfruttato quest’occasione anche per parlare di un tema molto importante per la sua crescita: la posizione in campo.

Zielinski in conferenza: arriva la conferma ufficiale

Per tanti anni infatti si è dibattuto molto sulla posizione di Zielinski: con il Napoli ha giocato prevalentemente da trequartista, sia con Gattuso che con Spalletti. Da quest’anno però Spalletti ha cambiato sistema di gioco definitivamente (si era già visto sul finire dello scorso anno) e il polacco è fra quelli più valorizzati.

Zielinski infatti adesso gioca come mezzala di sinistra nel 4-3-3, con chiari compiti di inserimento e di attacco. Che sono poi le sue maggiori qualità in zona offensiva. L’allenatore ha trovato il modo di metterlo nelle migliori condizioni per rendere. E questo lo sta aiutando anche in Nazionale, come ha annunciato proprio oggi in conferenza stampa.

Alla domanda proprio sulla sua posizione in campo, Zielinski ha risposto in questo modo: “Io sono un centrocampista. A Napoli gioco in un 4-3-3 sul lato sinistro e quella è la mia posizione ideale, ma posso giocare anche altrove. Deciderà il mister, io sono pronto a tutto“.