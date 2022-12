Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: solo Milan e Real hanno fatto meglio

Il dato fa esultare Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli, vista la grande crescita del club partenopeo negli ultimi anni

Il Napoli ha avuto una crescita impressionante negli ultimi anni, frutto di scelte per lo più vincenti da parte di Aurelio De Laurentiis. A parte qualche delusione, come quella di Carlo Ancelotti, il club partenopeo ha sempre conquistato ottimi risultati. E soprattutto ha assunto una filosofia di gioco riconoscibile in tutta Europa. In questo senso, la svolta decisiva l’hanno data Rafa Benitez, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

L’ideale per il Napoli è continuare su questa squadra, consapevole del fatto che ci sono tanti potenziali appassionato in tutto il mondo. Già il nome di Maradona viene associato subito ai partenopei, com’è giusto che sia, per non parlare dell’autorità con il quale la squadra ha giocato in tutti i campi d’Europa, anche quando ha perso. Questi e un’altra serie di fattori importanti hanno determinato una crescita esponenziale del brand.

Napoli dietro solo a Milan e Real Madrid

Secondo uno studio di YouGov Sport, il brand del Napoli è il terzo più forte d’Italia dietro quello del Milan e del Real Madrid. Un grande risultato, considerando che sono state superate Inter e Juventus, e che il club di De Laurentiis è dietro due società che hanno vinto numerose Champions League. I Blancos continuano ad avere un grande seguito in Italia, anche più delle altre big.

Una bella notizia per la politica di De Laurentiis, che sta facendo sempre molto ben dal punto di vista del marketing. La crescita prosegue spedita anche all’estero e più volte il presidente del Napoli ha sottolineato la grande quantità di tifosi partenopei fuori dall’Italia.