Ancelotti ‘saccheggia’ il Milan: e il Napoli gongola

Carlo Ancelotti potrebbe aiutare il Napoli nell’immediato futuro ‘saccheggiando’ il Milan: si studia il gran colpo

Il Milan ha diversi giocatori che fanno gola ai top club europei. Uno di questi è Rafael Leao, attaccante oggi impegnato con il Portogallo al Mondiale. Ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e, in caso di mancato rinnovo, potrebbe lasciare i rossoneri. La trattativa, seguita da Jorge Mendes, il papà e il legale del giocatore, è molto intricata.

Va trovato l’accordo con Leao e in più c’è la grana con lo Sporting Clube de Portugal da risolvere. E con le prestazioni al Mondiale, le pretese dell’attaccante possono anche aumentare. Il Milan ha dimostrato di non aver paura di perdere giocatori a zero. E infatti si è parlato anche di un trasferimento a gennaio. E il Real Madrid si è interessato molto a Leao.

Milan, il Real Madrid vuole Rafael Leao

Secondo quanto riferito da Sport, il Real Madrid sta preparando un colpo top in attacco e nella lista c’è anche Rafael Leao, se non dovesse rinnovare con il Milan. Una mossa che avvantaggerebbe il Napoli e le altre big della Serie A, vista l’importanza dell’attaccante portoghese coi rossoneri. I Blancos hanno come seri candidati anche Endrick Felipe e Haaland.

Rafael Leao se dovesse rinnovare con il Milan potrebbe arrivare ad avere una clausola sui 200 milioni di euro. Una cifra spropositata ed è per questo che Ancelotti, se dovesse fare un’offerta, la farà a gennaio o a giugno. A un anno dalla scadenza, infatti, sarebbe complicato per Maldini trattenerlo.