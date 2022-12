Calciomercato Napoli, non lo vogliono più: Giuntoli esulta

Il ds Cristiano Giuntoli può esultare visto che il Napoli torna seriamente in corsa per il gran colpo: tutti i dettagli

Il Napoli è sempre al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Per ora non sono previsti colpi in entrata, visto che i partenopei sono primi in classifica e hanno superato in modo brillante la fase a gironi di Champions League. E’ chiaro, però, che Cristiano Giuntoli è interessato alle occasioni che il calciomercato proporrà nei prossimi mesi.

Una di queste è Marcus Thuram, figlio dell’ex calciatore di Lillian, oggi attaccante del Borussia Monchegladbach. E’ impegnato al Mondiale con la Francia, dove ha siglato un assist pur non essendo titolare della squadra di Deschamps. Su di lui c’è l’interesse dell’Inter, ma c’è una novità dal Bayern Monaco.

Napoli, il Bayern Monaco non vuole più Thuram

Secondo quanto riferito dalla Bild, il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla corsa per Marcus Thuram. Questo perché il club bavarese vorrebbe puntare su un profilo più simile a quello di Robert Lewandowski e infatti vuole puntare su Harry Kane. Per l’attaccante francese, dunque, campo libero per il Napoli, ma anche per le altre squadre interessate come l’Inter e il Milan.

Thuram ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e a gennaio sarà libero di firmare con qualsiasi squadra lui voglia. Non rinnoverà con il Borussia e dunque sarà interessante capire dove andrà: e anche come concluderà il Mondiale. Il Napoli verosimilmente farà dei movimenti in attacco la prossima stagione con le posizioni di Osimhen, Lozano e Politano da valutare. E il francese è un’ottima occasione per Giuntoli.