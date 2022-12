“Ma perché?”: Napoli-Zielinski, annuncio improvviso e incredulità dal Mondiale

Annuncio dalla Polonia: “Ma perché?”, in patria c’è dell’incredulità per quanto è successo a Zielinski

La partita fra Francia e Polonia si è conclusa proprio in questi minuti. Ad avere la meglio è la squadra allenata da Deschamps, che ha superato gli avversari con il risultato di 2-1.

I Blue sono quindi ai quarti di finale del Mondiale. Decisive le reti di Olivier Giroud, che è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Francia, e del solito Kylian Mbappé.

Niente da fare quindi per Lewandowski e soprattutto per Piotr Zielinski: il suo Mondiale si conclude qui, ed è sicuramente un dispiacere. Il centrocampista avrà un periodo di pausa e poi si aggregherà al ritiro del Napoli per riprendere gli allenamenti.

Il ruolo di Zielinski fa ancora discutere

In patria si è parlato molto di Zielinski e, in particolar modo, della sua posizione in campo. La Polonia, nonostante il buon talento a disposizione, ha fatto un Mondiale negativo, sicuramente dal punto di vista del gioco.

Il ct Michniewicz non è riuscito a mettere i suoi migliori giocatori nelle condizioni di far bene, e fra questi c’è anche lo stesso Zielinski, oggi addirittura schierato nella posizione di esterno destro in un 4-4-2. Un ruolo che si allontana totalmente da quelle che sono le sue caratteristiche tecniche.

Francia-Polonia, Zielinski fuori ruolo: tifosi infuriati

Proprio alla vigilia del match, il centrocampista aveva parlato della sua posizione, dicendo che “a Napoli l’ho trovata ed è a sinistra in un centrocampo a tre“. E infatti da mezzala a sinistra nel 4-3-3 di Spalletti sembra aver trovato la sua posizione definitiva. In questo fine 2022 è stato uno dei migliori della squadra.

A quanto pare però il ct della Polonia ha idee diverse e continua a spostare la posizione di Zielinski. Questa cosa non è piaciuta molto in patria, tant’è che sui social, prima della partita contro la Francia e durante, si sono susseguiti una serie di tweet contro l’allenatore proprio per il ruolo di Piotr.

“Perché Zielinski dovrebbe giocare un’altra partita in un posto non suo?” è quello che ha scritto un tifoso della Polonia in risposta alla formazione ufficiale della Polonia.

A dlaczego Zieliński ma grać kolejny mecz nie na swojej pozycji? https://t.co/qq9uTxFUSZ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) December 4, 2022

E non ha tutti i torti visto che la partita di Zielinski è stata poco incisivia. Ci ha messo anche del suo visto che nel prim tempo ha avuto un’ottima chance per andare a rete ma ha calciato troppo centrale, rendendo troppo semplice la parata di Lloris.