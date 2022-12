Napoli, il nuovo Lobotka non arriva dal mercato: la novità assoluta

Il nuovo Stanislav Lobotka il Napoli non prenderebbe dal mercato, bensì dal proprio settore giovanile: tutti i dettagli

Il Napoli ha diversi giocatori che si sono dimostrati imprescindibili in questa prima parte di stagione. Come per esempio Kim Min-Jae e Giovanni Di Lorenzo, ma anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha avuto una crescita impressionante negli ultimi anni, diventando il perno della mediana partenopea. Spalletti lo ha reso un regista totale, tuttavia non c’è un sostituto.

Diego Demme è un buon mediano, ma non ha evidentemente le caratteristiche fisiche e tecniche di Lobotka. Ecco perché il Napoli potrebbe attingere dal proprio settore giovanile per prendere un centrocampista simile allo slovacco e farlo ‘rimodellare da Luciano Spalletti: si tratta di Gennaro Iaccarino.

Napoli, Iaccarino come vice Lobotka

Secondo l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli il vice Lobotka ce l’ha in casa e difficilmente lo prenderà dal mercato. E’ Gennaro Iaccarino, che in passato ha rifiutato anche Juventus, Milan e Inter. C’è stato anche un rifiuto alla Roma di Bruno Conti, rimasto stregato dal suo talento. Il suo ritorno dall’infortunio grave al ginocchio ha permesso alla Primavera di Frustalupi di avere più qualità in mezzo al campo.

C’è da dire che in quella posizione, Spalletti sta assiduamente provando anche Gianluca Gaetano. Il centrocampista, che ha un passato nella Cremonese dove ha vinto il campionato di Serie B, si sta adattando molto bene al ruolo. E dunque, il Napoli guarda al futuro nella posizione del regista dopo il rinnovo di Lobotka.