😮 Addio Lozano? Napoli, pronto l’erede che spiazza i tifosi e Spalletti

Novità di mercato in casa Napoli. Il nome nuovo arriva dal Qatar ed è una delle principali rivelazioni dei Mondiali.

I Mondiali in Qatar sono arrivati alla fase clou. Finiti i gironi, non senza qualche sorpresa legata soprattutto all’eliminazione di qualche big europea, già siamo partiti con gli ottavi di finale e ci sono anche già le prima squadre qualificate ai quarti.

La rassegna iridata ha comunque già fornito importanti indicazioni agli uomini mercato dei diversi club europei e non solo. Soprattutto le big hanno già sguinzagliato gli osservatori per trovare nuovi talenti. D’altronde quale migliore occasione se non una manifestazione dove, in teoria, si affronta l’élite, a livello di nazionali, del calcio mondiale?

Anche il Napoli naturalmente fa parte del novero di club con occhi e taccuini in Qatar. Giuntoli non è nuovo, e il recente calciomercato lo dimostra, nello scovare talenti. Il direttore sportivo del Napoli infatti spera di riuscire a trovare, soprattutto tra le nazionali cosidette minori, un nuovo potenziale crack in grado di fare bene anche a Napoli. Il nome in questione sembra essere, stando a quanto riporta Voetbalnieuws, quello di Tajon Buchanan, terzino canadese in forza al Club Brugges.

Napoli, idea Buchanan: arriva per sostituire Lozano?

Nonostante l’eliminazione della nazionale canadese, uscita nella fase a gironi dopo tre sconfitte consecutive, Tajon Buchanan si è messo in mostra come uno dei migliori prospetti della nazionale nordamericana. L’ala destra, attualmente tra le fila del Club Brugges, nei ko contro Belgio, Croazia e Marocco ha dimostrato qualità in grado di aver attirato l’interesse del ds del Napoli. Potrebbe quindi essere lui un prossimo eventuale regalo che la società farà a Spalletti.

Classe ’99 dalla doppia cittadinanza canadese e giamaicana, Buchanan ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Attualmente il calciatore ha una valutazione al di sotto dei 15 milioni, che però, dopo il Mondiale, potrebbe salire. Parametri comunque nelle corde del Napoli che potrebbe puntare sul calciatore canadese. Soprattutto nel caso in cui Hirving Lozano dovesse andare via l’estate prossima. In tal caso, di fronte alla necessità di sostituire il messicano, l’acquisto di Buchanan potrebbe diventare più di una semplice ipotesi sul tavolo degli azzurri.