💣 Napoli su un big ex Milan? Calciomercato, colpo di scena

Il Napoli è già attivo in merito al futuro e per il calciomercato starebbe programmando un colpo di scena, che coinvolgerebbe un’ex giocatore del Milan, oggi in Spagna.

Il calciomercato del Napoli non si ferma mai. La società azzurra cerca sempre nuove alternative per la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, di modo tale che possa essere competitiva su tutti i fronti, mantenendo sempre un livello costante nelle prestazioni e nei risultati. Perciò il ds Giuntoli e il suo staff si guardano intorno.

Uno dei nomi spuntato fuori riguarda un ex calciatore del Milan, che in estate si è trasferito a parametro zero al Barcellona. Si tratta dell’ivoriano Frank Kessie. Il centrocampista aveva scelto di non rinnovare il proprio contratto coi rossoneri, lusingato al corteggiamento dei blaugrana. Tuttavia le cose non sono evolute nel modo che aveva immaginato.

Frank Kessie sta trovando poco spazio nelle gerarchie di mister Xavi e a gennaio potrebbe già cambiare aria. Magari potrebbe tornare in Serie A, siccome al Napoli piace.

Calciomercato Napoli, piace Kessie: la situazione col Barcellona

Secondo quanto riferito dagli spagnoli di ‘Relevo’, la società di Aurelio De Laurentiis ragiona sull’ivoriano da diverso tempo. Kessie però è un elemento interessante che piace a diverse realtà, fra cui l’Inter di Simone Inzaghi. Attraverso l’ad Marotta pare che i nerazzurri stiano pianificando di avvicinarsi al centrocampista offensivo già a gennaio. Il Napoli segue la medesima corrente e sarebbe in contatto con l’entourage di Frank Kessie già da tempo.

La condizione non negoziabile che, al momento, pone la società partenopea è che l’affare si definisca come prestito. L’agente dell’ex Milan, George Atangana, è stato a Barcellona proprio per presentare a Mateu Alemany le varie proposte giunte per il suo assistito e comprendere effettivamente le intenzioni del club attuale proprietario del cartellino. D’altronde, Kessie vorrebbe ancora restare al Barça e cercare il modo per trovare spazio e affermarsi, ma potrebbe essere un tentativo van