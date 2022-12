Ufficiale Napoli, la notizia tiene in ansia anche Spalletti: il motivo

La notizia arriva direttamente da Qatar e tiene in ansia Luciano Spalletti, mentre il Napoli è impegnato in Turchia per il suo ritiro in vista della ripartenza della Serie A a gennaio 2023.

L’aveva garantito come monito nei riguardi dei compagni di squadra e per orgoglio rispetto al privilegio di disputare gli ottavi di finale dei Mondiali 2022, ma alla fine è accaduto davvero: Kim Min-Jae è stato scelto tra i titolari da Paulo Bento per Brasile-Corea del Sud. Il difensore del Napoli, fermo nel match contro il Portogallo per una condizione fisica non del tutto ottimale, aveva affermato che avrebbe fatto di tutto per esserci contro i verdeoro.

D’altronde ci sono in palio i quarti di finale di Qatar 2022, ma si tratta anche di per sé di una sfida dal grande prestigio, se si considera il valore della rosa rivale e anche la storia/tradizione del Brasile come Nazionale potenza nel mondo del calcio.

Di seguito le due formazioni ufficiali, in campo a partire dalle 20:00 italiane:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison.

A disposizione: Ederson, Weverton, Antony, Bremer, Bruno Guimaraes, Dani Alves, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Martinelli, Pedro, Rodrygo. All.: Tite.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo.Young; Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung.

A disposizione: Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun, Cho Yu-Min, Hong Chul. Hwang Ui-Jo, Jeong Woo-Yeong, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Kwon Kyung-Won, Lee Kang-In, Na Sang-Ho, Paik Seung-Ho, Song Min-Kyu, Son Jun-Ho, Yoon Jong-Gyu. All.: Paulo Bento.

Napoli, Kim titolare in Brasile-Corea del Sud: le ultime

Difficile pensare che un tecnico come Paulo Bento abbia deciso di rischiare, schierando in campo Kim Min-Jae, il quale veniva da un fastidio al polpaccio destro. Sarebbe poco etico oltre che poco intelligente, coltivando la speranza di passare il turno e di non pregiudicare quindi il prosieguo del difensore nella kermesse. D’altro canto lo stesso Kim, qualora patisse un fastidio molto acuto, saprebbe di non essere in condizione. Ciò può alleviare la preoccupazione di mister Spalletti, che considera il difensore sudcoreano fondamentale per il Napoli.

Inoltre, Kim Min-Jae è in costante contatto anche col mister toscano e con lo staff medico del Napoli per metterli al corrente della sua situazione step by step e in tal senso pare avesse già fatto sapere di aver smaltito il fastidio. Non resta che sperare che non ci siano ricadute e possa serenamente difendere i colori della propria Nazionale.