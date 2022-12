“Vorrei giocare con lui”: colpo di scena Napoli, confessione ad effetto

Napoli, il big non si trattiene e confessa tutto ai giornalisti. “Sì, vorrei giocare con lui”: e i tifosi restano senza parole, ecco il motivo

Continua il ritiro in Turchia del Napoli, che tra ventinove giorni sarà in campo per la ripresa della Serie A contro l’Inter di Simone Inzaghi. Prima della sfida di San Siro, però, ci sarà bisogno di passare dalle amichevoli. A partire da quella di domani pomeriggio contro l’Antalyaspor, in programma domani alle 18.45 italiane e visibile sia su DAZN (per gli abbonati) che su Sky (in pay per view al costo di 9.99 euro).

Ritiro in Turchia che ha un sapore diverso per un azzurro su tutti: Eljif Elmas. Il macedone è cresciuto con i colori del Fenerbahce sulla pelle e si è detto felicissimo di essere tornato ‘a casa’ per preparare il ritorno della Serie A: “Sono venuto spesso qui – ha raccontato l’azzurro ai microfoni del portale turco ‘DHA’ – Le strutture sono fantastiche, sono tutte di alto livello”.

Poi sulla propria ex squadra ha detto: “Spero che questo possa essere l’anno buono per il Fenerbahce. E se vincessimo sia noi che loro il campionato, beh, sarebbe davvero straordinario. Al Napoli ci stiamo divertendo tutti e vogliamo continuare a farlo anche alla ripresa”.

Napoli, senti la confessione di Elmas: “Vorrei giocare con lui”, i tifosi restano senza parole

Di qui, Elmas si sposta sul profilo di Arda Guler. Il giovane turco è nel mirino anche del Napoli, dopo che sta impressionando tutti con il Fener e la nazionale maggiore della Turchia. “Lo sto seguendo, mi piace molto – spiega il centrocampista azzurro, che poi confessa – Ho ancora tanti amici lì e tutti mi parlano di lui come un ottimo giocatore. Se dovessi paragonarlo a qualcuno, lo paragonerei ad Ozil. Spero per lui che possa arrivare in top club come Real Madrid o Barcellona, ma mi piacerebbe vederlo qui nel Napoli. Vorrei giocare con lui, sì”.

Insomma, una confessione che spiazza soprattutto i tifosi turchi: il nome di Arda Guler fa sognare tanti top club, che in lui vedono un futuro crack del calcio europeo. Anche il Napoli è pronto ad iscriversi e intanto già lo chiama con la sirena Elmas. Basterà a battere la concorrenza?