Lo sceicco del PSG in una big di A: la frase che sta facendo sognare i tifosi

Lo sceicco del PSG fa sognare una big di Serie A: l’annuncio che ha spiazzato i tifosi, ecco la rivelazione shock

Il Napoli ha ripreso ad allenarsi nel ritiro in Turchia mentre in Qatar continua lo show dei Mondiali. Per la prima volta dopo l’inizio della competizione, oggi c’è stato un turno di riposo. Lo stesso accadrà anche domani, poi cominceranno i quarti di finale della competizione.

Si sta entrando sempre più nel vivo di un torneo che sta facendo molto discutere, sia per quanto sta succedendo in campo che per il contesto socio-politico. Si è parlato di questo, così come molto d’altro (come ad esempio del caso Juventus e del decreto Salva Calcio), con il senatore Matteo Renzi durante la trasmissione TV PLAY su Twitch.

Al-Thani tifoso della Lazio: lo ha rivelato Renzi

La frase rivelata dall’ex Premier sta facendo letteralmente sognare i tifosi di un grande club di Serie A. Si tratta della Lazio, la squadra del cuore di un importantissimo capo di governo che è già da anni nel calcio con i suoi acquisti milionardi al Paris Saint-Germain.

Al–Thani, come rivelato appunto da Renzi, è un grande tifoso della Lazio. Una vera e propria curiosità questa che ha spiazzato tutti, tifosi biancocelesti e non solo. E dopo la rivelazione, non sono mancati subito i post social da parte dei tifosi dei capitolini, pronti subito a chiedere ad Al-Thani di comprare il club per sognare in grande.

Ecco, di seguito, la rivelazione di Renzi in diretta su TV PLAY: “Mi è capitato di vedere alcuni capi di governo che sono grandi tifosi delle squadre italiane. L’emiro del Qatar Tamim Al Thani, che è anche proprietario del PSG, è un tifosissimo della Lazio, perché ha vinto lo scudetto del 2000 e gli feci la maglietta della Lazio quando ero Premier”.

I tifosi della Lazio invocano Al-Thani: “Compraci”

Dopo queste dichiarazioni, come detto, i tifosi della Lazio sognano l’acquisto da parte di Al-Thani del club dalle mani di Claudio Lotito, un presidente che ha fatto tanto per il club biancoceleste ma che in molti considerano un limite per la crescita del club, soprattutto dal punto di vista economico.

Chissà però cosa ne pensa Maurizio Sarri, che si è lamentato molto di questo Mondiale per il danno che secondo lui procura a tutti i campionati d’Europa. “Un insulto al calcio. A parte il City, il PSG e i soldi, cosa può dare il Qatar al calcio?” sono state le sue dichiarazioni proprio poco prima della lunga sosta.

I tifosi però sognano l’arrivo di Al-Thani, che per adesso non ha in programma investimenti nella Lazio o, in generale, in altri club. Ad oggi si gode il suo PSG e i suoi fenomeni protagonisti al Mondiale: c’è Mbappé con la Francia, Neymar con il Brasile e Messi con l’Argentina, e tutti e tre sono considerati potenziali vincitori della competizione. Per lui veder trionfare uno di questi tre sarebbe davvero una grande soddisfazione.