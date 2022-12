😱 Juve, Elkann sogna il colpo dal Napoli: pronto l’assalto a giugno

La Juventus, nonostante le varie problematiche giudiziarie, non si ferma e ha già in mente cosa fare sul fronte calciomercato, in estate: il Napoli deve stare attento.

Dopo gli scandali, gli addii, le risoluzioni e conclusioni della giustizia, la Juventus dovrà comunque ripartire. Il club bianconero è stato assalito dall’onda del cambiamento brusco e radicale, a causa della gestione finanziaria degli ultimi esercizi, che ha messo in seria discussione la stabilità della società e in parte minato anche alla sua credibilità . In attesa, inoltre, che la Giustizia ordinaria si pronunci con le sentenze.

Perciò sarà necessario dare una nuova impronta a livello dirigenziale. Le varie cariche lentamente si stanno istituendo, dopo le dimissioni collettive del precedente Consiglio d’Amministrazione. Le novità riguarderanno anche più direttamente lo staff tecnico addetto alla costruzione della squadra, ovvero gli “addetti al calciomercato”.

Al momento la sedia di Federico Cherubini è stabile ma resterà in carica verosimilmente soltanto fino al termine dell’attuale stagione. A giugno subentrerà un nuovo dirigente sportivo e la Juventus ha già individuato delle figure che farebbero al caso dei bianconeri.

La Juventus cerca un nuovo Ds: anche Giuntoli del Napoli nel mirino, la lista

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ quest’oggi, Cherubini è tra i pochi a essere uscito indenne dalla tempesta che si è abbattuta sulla Juventus. Anzi, la sua figura è una delle poche del vecchio corso ormai rimasta in piedi e ciò significherà , probabilmente, che nel corso della stagione sarà un riferimento ancora più importante per il tecnico Massimiliano Allegri e la squadra, sopratutto come traghettatore verso la prossima stagione.

Tuttavia, a giugno il cambiamento è inevitabile perché servirà a dare una scossa ulteriore a una situazione complessa e farà in modo che non resti praticamente nulla della gestione precedente, sotto gli ordini dell’ormai ex presidente, Andrea Agnelli. La Juventus comincia a valutare vari profili, che saranno osservati in questi mesi con attenzione. Si tratta di Cristiano Giuntoli del Napoli, Igli Tare della Lazio e l’ex Torino, Gianluca Petrachi. Tutti nomi dal grande spessore ma la certezza è che, nel caso del Napoli, sarà opposta resistenza ferrea a più non posso.