Caos Ronaldo, rivelazione in diretta: è successo ai Mondiali

La rivelazione in diretta che riguarda il caos Cristiano Ronaldo, escluso contro la Svizzera al Mondiale agli ottavi

Cristiano Ronaldo sta attraversando un brutto periodo a livello personale, a differenza del Portogallo che sta vivendo l’esaltazione dell’approdo ai quarti di finale a livelli estremi. Anche perché ci sarà il Marocco, una sfida del tutto alla portata per la selezione di Fernando Santos. Il commissario tecnico ha sostituito CR7 nella partita con la Corea del Sud, facendo scatenare la furia del portoghese. Al suo posto ha mandato in campo Gonçalo Ramos, autore di una tripletta con la Svizzera.

Il Portogallo sa che ha tutte le carte per arrivare fino in fondo. Santos lo ha capito, ha messo in panchina Ronaldo consapevole del fatto che non è più quello di una volta e può essere un danno per la sua squadra. Hanno un rapporto padre-figlio, come ha dichiarato il giornalista Emanuele Gamba ai microfoni di Calciomercato.it su TVPlay. Ciò che ha un po’ distrutto a livello mediatico la situazione sono state le parole di Georgina su Instagram. Una sorta di ‘salvate il soldato Ryan’ che non fa altro che generare ulteriori discussioni.

Ronaldo, le parole di Gamba sul caos in Portogallo

Emanuele Gamba, giornalista, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it su TVPlay: “Ronaldo si è arrabbiato quando ha saputo dell’esclusione, tanto che ha minacciato di andarsene, ma poi Santos lo ha calmato. Non so per quanto tempo durerà, ma ce l’ha fatta. Ha caldeggiato quando ha visto che Ramos era quello che mancava alla squadra”. Poi continua su cosa manca al Portogallo: “Prima era la squadra che si adattava a CR7, adesso è il contrario, perché Santos ha capito che non è più quello di una volta”.

Il fatto è che Ronaldo potrebbe anche accettare questa situazione per vincere il Mondiale. E’ l’unico trofeo che gli manca, e tra qualche anno, come dice Gamba a TVPlay, “nessuno si ricorderà che lo ha vinto da riserva”. Ed è vero, perché l’importante è portare a casa la Coppa, che tra l’altro il Portogallo non ha mai vinto.