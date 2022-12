“Si sono incontrati” Calciomercato Napoli, meeting in Turchia

Meeting di mercato in Turchia per il Napoli, che ha avuto un incontro a pranzo con il direttore sportivo del club

Il Napoli sa bene che a gennaio non si può modificare molto della rosa di Luciano Spalletti. Le cose stanno andando bene e non ha molto senso andare a toccare un macchinario che fin qui si è rivelato perfetto, sia a livello di prestazioni, sia a livello di risultati. L’unico ruolo che andrebbe coperto con maggior decisione è il sostituto di Giovanni Di Lorenzo, ma Alessandro Zanoli è un giocatore importante soprattutto per le liste. Il centrocampo è il reparto con più intoccabili, subisce meno variazioni rispetto agli altri. Lobotka, Anguissa e Zielinski sono fondamentali per il gioco di Spalletti.

Soprattutto Lobotka, che ha in mano il gioco del Napoli e viene sostituito difficilmente da Spalletti. La sua riserva nella rosa è Diego Demme, che sta trovando pochissimo spazio anche per un infortunio. Il centrocampista italo-tedesco ha collezionato solo tre presenze in campionato e il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli a gennaio. Anche se non molto lontano, visto che la squadra interessata è la Salernitana.

Napoli, incontro in Turchia per Demme con la Salernitana

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, sul proprio sito ha rilasciato degli aggiornamenti per la trattativa tra il Napoli e la Salernitana per Demme: “I direttori sportivi dei due club, Giuntoli e De Sanctis, si sono incontrati a pranzo in Turchia, dove entrambe le squadre sono in ritiro”. L’obiettivo numero uno dei granata è Diego Demme, che però guadagna tre milioni di euro e De Sanctis probabilmente chiederà un contributo al Napoli”. L’offerta che intende presentare la Salernitana è quella di un prestito con diritto di riscatto.

Per adesso, il Napoli non ha la minima intenzione di contribuire all’ingaggio di Demme. E non è ancora detto che vada via, visto che tra pochi mesi il club partenopeo potrebbe seriamente scrivere la storia. E il centrocampista italo-tedesco, a prescindere dal minutaggio, sarebbe comunque uno dei protagonisti.