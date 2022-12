“Non gli darei fiducia”: Fiorentina, Italiano alla ripresa avrà un problema

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla ripresa avrà un problema serio da risolvere nella sua rosa

La Fiorentina ha disputato una prima parte di stagione molto al di sotto delle aspettative. Non ha saputo combaciare l’impegno in campionato con quello di Conference League, dove c’è il playoff da giocare con lo Sporting Clube de Braga. Non sarà semplice battere i portoghesi, che vogliono avanzare il turno dopo essere finiti terzi nell’Europa League. Ma in linea generale, la viola ha faticato molto soprattutto in campionato, dove ha vinto solo cinque partite su quindici.

Nelle ultime cinque partite prima della sosta, Italiano ne ha vinte tre consecutive e poi perse due. Un bottino magro, considerando che la Fiorentina ha fatto un mercato in cui voleva migliorare o quantomeno confermare il settimo posto della scorsa stagione. E’ andato via Torreira, ma Amrabat sta facendo grandissime partite, tra l’altro anche mettendosi in mostra al Mondiale con la maglia del Marocco. Deve migliorare anche con la maglia viola, così come il reparto offensivo: troppi pochi gol arrivati dai centravanti, Arthur Cabral e Luka Jovic. E di questo ha parlato proprio il procuratore Ascari.

Fiorentina, la scelta di Ascari tra Cabral e Jovic

Eugenio Ascari, procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Non lascerei partire Amrabat, sarebbe un peccato. Ma se lo vuole il Liverpool c’è poco da fare. Alla viola però non aiuta cedere i giocatori al loro apice, tutti quelli che sono arrivati hanno affrontato un periodo di adattamento come Nico Gonzalez e Ikone”. Poi sulla scelta tra Jovic e Cabral: “Tra i due io punterei sul secondo, il serbo è praticamente in prestito. Arthur Cabral può diventare come Gonzalez e Amrabat, anche se non ha raggiunto il loro status”.

Arthur Cabral non si è ancora espresso ai massimi livelli e questo sta danneggiando Italiano. Era arrivato per sostituire Vlahovic, ma visto che segna ancora poco, l’allenatore della Fiorentina lo sta alternando spesso con Jovic. Quest’ultimo, magari, avrebbe bisogno di un sostegno in più in attacco per far bene ed essere più libero. Insomma, sarà interessante capire come Italiano risolverà il problema.